Woodmancote, uomo uccide la famiglia, compreso il cane e poi si toglie la vita Regno Unito: uomo di 42 anni compie un disperato gesto. Prima uccide tutta la famiglia, compreso il cane e poi si suicida

L’orribile episodio è accaduto a Woodmancote, West Sussex, nel Regno Unito. In questo periodo di emergenza sanitaria, durante il quale le persone sono costrette a stare in casa, un uomo di circa 42 anni di nome Robert Needham, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, insieme alla sua compagna, Kelly Fitzgibbons, le loro due bambine, Ava di 5 anni e Lexi di 3 anni ed il loro cane.

Ad avvertire le autorità è stata la madre dell’uomo. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, sembrerebbe che il 42enne abbia deciso di compiere l’estremo gesto di uccidere tutta la sua famiglia, compreso il loro amico a quattro zampe e poi di togliersi la vita.

Non sono stati ancora resi noti i motivi per i quali le autorità sono arrivate a pensare a questo omicidio-suicidio.

I residenti della zona sono rimasti sconvolti da quanto accaduto, chiunque li conosceva ha raccontato che erano una famiglia amorevole e che mai avrebbero immaginato che potesse succedere loro una tragedia del genere.

Purtroppo questa situazione di emergenza sanitaria va a compromettere lo stress emotivo di un essere umano e purtroppo sta portando anche all’aumento di episodi di violenza domestica.

Il sovraintendente capo Jerry Westerman, ha dichiarato ai giornali locali: “si ritiene che si tratti di un incidente isolato all’interno di una proprietà privata. Non stiamo cercando nessun altro in relazione all’incidente. Agenti specializzati sono stati coinvolti per supportare le indagini e stiamo esortando chiunque con qualsiasi informazione, a mettersi in contatto con noi. I nostri pensieri vanno ai parenti e agli amici delle vittime, in una circostanza troppo triste”.

Per il momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo la vicenda, ma le forze dell’ordine stanno continuando le indagini, affinché capiscano come siano realmente andate le cose.