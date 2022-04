Yara Gambirasio, il genetista di Bossetti rivela che ci sono altri campioni di Dna

Per quello che riguarda la morte della giovane Yara Gambirasio, il genetista di Bossetti, accusato dell’omicidio della ragazza, svela un’informazione che potrebbe aiutare le indagini, visto che il suo assistito si è sempre dichiarato innocente. Ci sarebbero altri campioni di Dna. Che sarebbero utili da analizzare per poter capire chi ha ucciso Yara.

Recentemente è emerso, infatti, che il Dna che ha portato ad accusare Massimo Bossetti dell’omicidio della 13enne di Brembate Sopra non sia stato conservato in modo adeguato. Anche se da alcune dichiarazioni fatte pare che questo fatto non costituisce un problema.

In merito alla vicenda ora interviene Marzio Capra. Il genetista del pool del muratore di Mapello, che i giudici hanno condannato in via definitiva per la morte di Yara, torna sull’argomento. Alla trasmissione Iceberg Lombardia, su Telelombardia, il genetista in un’intervista parla di altri campioni di Dna.

Se questo reperto non è stato conservato trovo incredibile che non si comprenda che qualcuno ha sbagliato e che non si riesca a individuare chi. Sono convinto che se ne uscirà attribuendo le giuste responsabilità a chi eventualmente ha contribuito alla distruzione di reperti di cui era stata disposta la conservazione. Non posso credere che un magistrato che dispone il trasferimento di materiale biologico non si preoccupi di far sì che avvenga nelle migliori condizioni. Se questo non è stato fatto non penso ci sia alcuna spiegazione razionale.

Queste le parole del genetista. Che afferma di essere sicuro che ci possano essere altri campioni di Dna utili.

Yara Gambirasio. genetista di Bossetti intervistato da Telelombardia

Il genetista ha spiegato che il Ris ha analizzato diverse centinaia di campioni. Le provette di minor interesse potrebbe non aver avuto la stessa attenzione delle altre.