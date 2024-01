Aveva ucciso e dato fuoco alla sua ex, Ylenia Lombardo. Andrea Napolitano si è tolto la vita in cella. Era detenuto per il femminicidio presso il carcere di Poggioreale

L’aveva ucciso e aveva dato fuoco al suo corpo. Così era deceduta Ylenia Lombardo e ora l’ex suicida in carcere si è tolto la vita per il rimorso provato per il gesto terribile compiuto. Andrea Napolitano si trovava in cella a Poggioreale: doveva scontare la pena per il femminicidio compiuto ai danni della sua ex compagna. Ha deciso di farla finita e di togliersi la vita in cella.

Il 40enne ha tolto la vita all’ex compagna di 33 anni. L’uomo l’ha aggredita e l’ha lasciata esanime a terra. Subito dopo aveva deciso di dar fuoco all’appartamento dove si trovava la giovane donna. Era già in cura all’epoca presso il centro di igiene mentale.

Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dopo il gesto del 40enne che avrebbe dovuto scontare il carcere a vita ha detto: