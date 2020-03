Zagabria, scossa di terremoto di magnitudo 5,3 in Croazia Un forte terremoto ha creato il panico tra i cittadini di Zagabria, in Croazia; ecco le conseguenze della scossa di magnitudo 5,3 avvertita anche a Trieste

Zagabria, una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha fatto tremare la Croazia all’alba di oggi, domenica 22 marzo. Il terremoto con l’epicentro a 10 chilometri di profondità, al confine tra Croazia e Slovenia si è verificato alle 6:24 e ha letteralmente buttato giù dal letto migliaia di cittadini spaventati che si sono precipitati in strada. Ecco com’è la situazione in questo momento nel paese.

In pieno emergenza Coronavirus, la Croazia ha dovuto fare i conti anche con un forte terremoto. La scossa di magnitudo 5.3 si è verificata alle 6:24 di domenica 22 marzo 2010 nei pressi di Zagabria, con l’epicentro a 10 chilometri di profondità, al confine tra Croazia e Slovenia.

La scossa di terremoto è stata registrata anche dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano ed è stata avvertita distintamente non solo in Croazia ma anche a Trieste, in Italia. Le persone, terrorizzate, si sono precipitate in strada all’alba.

In questo momento, fonti croate fanno sapere che non ci sarebbero vittime ma i danni sono ingenti, come lo testimoniano i numerosi video, le foto e i post sui social.

Per paura del contagio da Coronavirus, quasi tutti avevano la mascherina in strada. Il paese sta affrontando una vera emergenza sanitaria: per adesso ci sono 120 contagiati e un decesso ma i dati sono destinati a salire giorno per giorno. Di certo, il terremoto ha complicato notevolmente la situazione.

C’è una foto che ha fatto il giro del mondo. È stata pubblicata su twitter e riprende le donne che avevano appena partorito nell’ospedale di Zagabria che sono uscite in strada con i neonati in braccio e con la mascherina sul viso. La capitale del paese è quella con il maggior numero di pazienti risultati positivi al tampone.

Torneremo con aggiornamenti.