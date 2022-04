Il presidente ucraino Zelensky accusa il governo di Mosca di fare propaganda inventando false prove per distrarre dagli efferati crimini commessi dall’esercito russo a Bucha. Il leader di Kiev sostiene che i russi sono arrivati a usare i cadaveri per incolpare gli ucraini delle stragi a Mariupol, dove molti civili hanno perso la vita.

Nel 43esimo giorno di guerra in Ucraina, il presidente di Kiev ha fatto il punto della situazione, chiedendo che vengano prese misure più drastiche nei confronti della Russia, con sanzioni più severe e audaci per indebolire il governo di Mosca. E ha anche chiesto più armi agli alleati:

Zelensky ha voluto ricordare, in questo suo appello, non solo i successi sul campo, ma anche quelli portati avanti dalla diplomazia:

Il leader ucraino ha detto che a Borodyanka stanno rimuovendo le macerie. Ed emergono purtroppo molti cadaveri di civili.

Poi l’accusa pesante nei confronti della propaganda russa:

Ci stanno arrivando sempre più informazioni sul fatto che i propagandisti russi stanno preparando, per così dire, una ‘risposta speculare’ allo shock di Bucha. Mostreranno le vittime a Mariupol come se fossero state uccise non dai militari russi, ma dai difensori ucraini della città. Per fare questo, gli occupanti stanno raccogliendo i cadaveri per le strade e li utilizzano per elaborati scenari di propaganda. Abbiamo a che fare con invasori a cui non è rimasto nulla di umano. Per giustificare le loro stesse uccisioni, prendono le persone assassinate e le usano come scenografia. E questo è un crimine di guerra separato, per il quale ciascuno dei propagandisti sarà ritenuto responsabile.