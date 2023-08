A causa del suo regime alimentare sbilanciato e sicuramente non sano, Zhanna Samsonova ha perso la vita. L’influencer vegana e crudista era molto famosa, non solo in Malesia dove viveva, ma anche nel resto del mondo, grazie ai suoi contenuti sui social. La dieta che seguiva non era bilanciata e le ha causato molte carenze, che l’avrebbero condotta a perdere la vita prematuramente.

Zhanna Samsonova era una donna russa di 39 anni, diventata famosa sui social come influencer. Promuoveva la dieta vegana e crudista. A causa della dieta estrema che conduceva da anni, ha perso la vita di inedia lo scorso 21 luglio.

Da tempo viveva in Malesia: da 17 anni viaggiava per tutta l’Asia e da 10 anni seguiva una dieta crudista a base vegetale. Mangiava solo verdura, frutta, germogli di semi di girasole, frullati. Niente sale, olio o proteine di nessun tipo. A volte praticava anche il digiuno secco: non mangiava o beveva per giorni. Un amico ha così commentato le sue decisioni alimentari:

Solo i suoi occhi allegri e i suoi splendidi capelli compensavano la vista spaventosa di un corpo torturato dall’idiozia.

Da sei anni la 39enne non beveva più acqua, ma solo succhi di frutta. Su TikTok, Facebook e Instagram, con il nome d’arte Zhanna D’Art, raccontava il suo stile di vita, che, a quanto pare, le è stato fatale.

Dopo aver contratto un’infezione simile al colera, a causa anche del suo fisico debilitato dalla dieta restrittiva, le sue condizioni di salute sono peggiorate. Le cause del decesso, però, non sono ancora state rese note.

Zhanna Samsonova sarebbe deceduta per inedia: la sua dieta era troppo restrittiva e sbilanciata

Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta. L’hanno rimandata a casa per farsi curare ma era scappata di nuovo.

Queste le parole di un amico della donna che soffriva anche di anoressia, proprio a causa della sua dieta sicuramente non salutare, perché priva di molti preziosi nutrienti. Negli ultimi tempi non riusciva nemmeno più ad alzarsi dal letto. La famiglia sta anche cercando di riportare in Russia, a casa, la sua salma, per darle l’estremo saluto.