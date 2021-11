Aglio: valido alleato contro le rughe. Un rimedio casalingo, naturale, economico e veloce

L’aglio un alleato contro le rughe. Spesso la natura ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Basterebbe conoscere e studiare meglio il mondo che ci circonda. Gli studiosi hanno rivelato le proprietà sconosciute di alcuni elementi presenti in tutte le case. L’aglio è uno degli ingrediente base più usato per cucinare. Non tutti però conoscono le sue enormi potenzialità. Da secoli gli sciamani usavano l’aglio per scopi curativi e terapeutici.

Fonte Google

Elementi che lo hanno reso indispensabile ingrediente anche nella tradizionale medicina. Ma oggi vogliamo svelarvi le grandissime proprietà che questo semplice ingrediente possiede. Un ottimo alleato per le donne per combattere i segni del tempo. Le sue potenti capacità antibiotiche riparano la pelle e cancellano le rughe. Molte case cosmetiche infatti lo usano come componente fondamentale per la realizzazione di creme antirughe. Ma si può fare di più: di seguito vi spieghiamo come realizzare, con pochi passaggi, comodamente a casa vostra, una potente crema per sbarazzarsi delle rughe.

Ingredienti per la creazione della crema: uno spicchio d’aglio, argilla bianca, miele puro e acqua fredda. Ora mancano davvero pochi semplici passaggi e il gioco è fatto.

Fonte Google

Preparazione: 1) Frulla il più possibile uno o più spicchi d’aglio (a seconda della quantità desiderata) fino a farlo diventare simile a una crema. 2) Per ogni spicchio d’aglio frullato aggiungi un cucchiaino di miele e uno di argilla bianca e mescola per bene. 3) Applica su viso, collo e decolleté, soffermandoti con maggiore attenzione soprattutto sulle zone più segnate dalle rughe. 4) Fai agire la crema almeno per un’ora, poi rimuovila accuratamente con abbondante acqua fredda.

Fonte Google

Consigli utili: ripetere il trattamento ogni giorno, almeno per una settimana. Le proprietà antibiotiche di questo semplice ingrediente presente in tutte le case e del tutto naturale, facile, ed economico, vi aiuteranno a combattere le rughe e non solo. Si è scoperto che è un ottimo alleato anche contro la comparsa di acne e macchie della pelle. Risultati garantiti.