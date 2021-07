Le beauty bag per viaggiare devono essere comode, capienti, facili da lavare in caso di incidenti provocati da barattoli che si aprono e ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte. Se hai in programma un viaggio a breve e vuoi essere preparata con tutto il necessario sempre a portata di mano, ti aiutiamo noi a scegliere i modelli migliori.

Scegliere la pochette ideale per contenere tutti i nostri detergenti per la cura del corpo e il make up migliore da portare in viaggio non è semplice. Siamo sempre tentate a optare per modelli piccoli, colorati e glamour. Con il rischio che poi non riusciamo a mettere dentro tutto quello che ci serve e riempiamo il trolley di beauty e pochette di ogni forma e dimensione.

Meglio optare per modelli più funzionali e un po’ più grandi se si vuole contenere tutto all’interno di un’unica custodia. Altrimenti possiamo sempre pensare di usare una pochette per i trucchi, una per i detergenti e una per le creme solari, così da trovare sempre tutto con facilità.

Su Amazon, magari anche in offerta, possiamo trovare le migliori beauty bag per viaggiare: così da tenere sempre tutto in ordine in valigia e trovare sempre subito quello che ci serve.

Sophinya beauty bag per viaggiare in poliestere riciclato

Fonte foto da Amazon

Sophinya è un brand che presenta la sua bellissima e coloratissima borsa da toilette e da trucco realizzata al 100% in poliestere riciclato. Il piccolo beauty case da viaggio infatti è stato creato grazie al recupero di bottiglie di plastica, scarti di poliestere industriale e indumenti usati. È ecologico, impermeabile e facile da pulire. Il marchio lavora con il GRS, lo Standard Globale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da Riciclo, garantendo ogni standard di sostenibilità sociale e ambientale.

Le dimensioni di questo astuccio sono di 22x15x6 centimetri, ha due tasche separate e può contenere cosmetici, strumenti per il trucco, make up, kit per la depilazione e molto altro ancora. Ideale come pochette da viaggio, può essere anche utile in palestra o come trousse da avere sempre con sé in ogni occasione. Il design è molto elegante e il beauty case è multifunzionale, così da adeguarsi bene a ogni esigenza.

La pochette per il trucco e non solo è anche un’ottima idea regalo da farsi.

Travando beauty bag per viaggiare maxi da appendere

Fonte foto da Amazon

Per chi è sempre organizzato, per chi ama avere tutto in ordine anche in viaggio, per chi non può rinunciare a pochette da viaggio maxi, ecco che Travando propone la sua borsa da toilette di grandi dimensioni da appendere, con molti scomparti e pensata appositamente per le nostre trasferte. Disponibile in rosa e in rosso, la spaziosa borsa da viaggio offre uno scomparto con 8 tasche in rete e quattro pratiche tasche laterali extra, con elastici in gomma che ci permettono di fissare anche gli oggetti più piccoli.

Tutto può essere conservato in modo pratico e ordinato, potendo contare sull’impermeabilità di un prodotto che non farà uscire liquidi dalla valigia dovessero aprirsi dei barattoli o contenitori. La borsa è altamente funzionale e si può appendere praticamente ovunque. Grazie alla maniglia integrata si può anche portare in giro. È idrorepellente e anche facile da pulire nel caso si dovesse macchiare.

Rownyeon, trousse da viaggio per trucchi organizzata

Fonte foto da Amazon

Il brand Rownyeon presenta la sua borsa organizer professionale per trucchi con stampa a serpente, un modello impermeabile, in pelle sintetica e divisori regolabili. L’idea regalo perfetta per quella amica patita di make up che si porta in vacanza tutto il necessario per il trucco come se dovesse cambiare make up ogni ora. Il materiale è durevole, grazie alla pelle che è resistente all’acqua, allo sporco e agli urti. I dettagli in metallo dorato rendono ancora più bello il design di questa pochette da viaggio.

All’interno lo scomparto multiuso permette di portare con sé tutto il necessario per ogni tipo di make up: rossetti, ombretti, fard, fondotinta, smalto, pennelli, ma anche struccanti, prodotti per la cura del corpo, pettini, creme, lozioni e molto altro ancora. Si può comodamente mettere in valigia, occupando il giusto spazio e proteggendo trucchi e abiti, tenendo tutto in ordine. I divisori della borsa si possono rimuovere per progettare autonomamente i propri spazi in base alle proprie esigenze.

Questa bellissima e praticissima beauty bag per viaggiare è l’ideale idea regalo per chi ama viaggiare e ama sempre truccarsi con tutti i propri make up preferiti. E poi come resistere alla stampa serpente rosa? Le dimensioni sono 20 x 10 x 22 cm.

Reisenthel Travelcosmetic di diverse dimensioni e colori

Fonte foto da Amazon

Il marchio Reisenthel presenta la sua Travelcosmeti, la beauty bag in tante tonalità e motivi diversi utile per poter avere con noi quello che ci serve in viaggio. Compatta, con dimensioni 26x18x13,5 centimetri (capacità 4 litri) è disponibile nelle varianti a pois colorati o black and white o red and white, aquarius, artist stripes, baroque taupe, grafite, diamonds mocha, con margherite, special edition aquarius, special edition flowers. O semplicemente nera o rossa.

Il prodotto è creato con una tecnologia di ultima generazione che garantisce un accessorio di altissima qualità. Del resto il brand è dagli anni Settanta che pone la semplicità come valore aggiunto in prodotti amati in ogni angolo del mondo. Oggetti dal design originale che conquistano e diventano alleati preziosi di stile e di ordine. La collezione travel, in particolare, è dedicata a chi ama viaggiare e vuole avere sempre tutto a posto e a portata di mano, in ogni occasione e momento.

Pratico, originale, fresco: a ognuno il suo stile, con borsettine che diventeranno il modo migliore per tenere in ordine il nostro trolley. Così noi non dovremo far altro che goderci le nostre vacanze e il nostro viaggio.

Lassig Beauty Bag per bambini da viaggio

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco una beauty bag per viaggiare perfetta anche per i bambini. Lassig è un brand che tra i suoi prodotti propone anche un beauty case per i più piccoli, da viaggio o da casa, con scomparto principale, zip, tasche organizzate e anche un comodo gancio per appenderlo. La tasca a rete esterna consente di contenere tante cose in modo separato e dentro ci sono anche uno specchio rimovibile e una targhetta identificativa così da non perderlo mai.

Il nécessaire About Friends di LÄSSIG ha un ampio scomparto principale dove mettere ad esempio i prodotti da bagno, mentre le tasche a rete interne e la tasca con zip può tenere in ordine spazzolino e dentifricio o fermagli per i capelli. Pratici il gancio e lo specchio, che però si può togliere. Gli oggetti umidi si possono conservare nelle due tasche a rete laterali. I tessuti sono fabbricati tramite il recupero di bottigliette in PET usate e riciclate.

È disponibile in diverse varianti di colore, con tanti simpatici amici pronti ad accompagnare i bambini nei viaggi più importanti della loro vita, fosse anche solo una notte trascorsa a casa dei nonni o per un pigiama party dagli amichetti o dai cuginetti. Nero, rosa, blu, pink, grigio verde, a ognuno il suo colore preferito e anche l’animaletto migliore per avere con sé sempre tutto il necessario per l’igiene

Buon viaggio!