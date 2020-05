Capelli olografici, la tendenza del 2020 Come sfoggiare dei perfetti capelli oleografici? Sono una delle tendenze più cool del 2020

Tendenze per i capelli 2020? Ora che i parrucchieri hanno finalmente riaperto i battenti provate a chiedere i capelli olografici (magari dategli qualche giorno di preavviso per prepararsi visto che sono una novità del momento). Al momento su Instagram dominano le tonalità arcobaleno fra i capelli, nel più puro stile My Little Pony.

Si tratta di ottenere un effetto opalescente, che cambia colore e tonalità a seconda di come muovete la testa e a seconda di come le luci colpiscono la chioma (Brad Pitt in World War Z approva). Ma come fare per ottenere questo effetto? Bisogna utilizzare tonalità metalliche o pastello che diano però un effetto multidimensionale.

A spiegare nel dettaglio come sia possibile ottenere un colore del genere è Chiala Marvici, colorista che ha tenuto un’intervista con Modern Salon. Questa tecnica ricorda molto la serigrafia.

Come prima si applicano i colori che preferite a un foglio di plexiglass, quindi si premono su di esso le ciocche di capelli. Il processo viene ripetuto più volte. Nell’esempio fatto, Marvici ha usato il rosa, il blu e il lavanda come base.

Successivamente, per potenziare il colore, riapplica i medesimi alle ciocche. Secondo la colorista, il colore pressato a mano è il nuovo approccio all’applicazione del colore. Oltre a ottenere questo effetto cangiante e metallizzato, in questo modo si risparmia tempo in quanto il tempo di applicazione è più veloce delle tradizionali applicazioni. E questo vuol dire risparmio di tempo per il parrucchiere e per il cliente.

Ma attenzione: c’è una precisa limitazione per poter ottenere questo particolare colore. Al momento funziona solamente su capelli biondi o grigi, il che vuol dire che se siete castane o more dovreste decolorarvi i capelli prima di provarci: è l’unico rischio che dovreste correre.

Che ne dite? Siete pronte a decolorarvi per testare sulla vostra capigliatura l’hHand-Pressed Color o preferite rimanere su tinte più tradizionali?