Ilary Blasi al naturale e senza trucco, con uno scrunchie tra i capelli Ilary Blasi si mostra ai suoi follower al naturale, senza trucco e con scrunchie tra i capelli; la moglie del Pupone celebra il ritorno dell'accessorio anni 90

Ilary Blasi è una donna molto sicura di se stessa che, spesso, si mostra senza trucco o con un trucco leggero. Ultimamente, la bionda conduttrice ha postato alcuni selfie al naturale e con i capelli raccolti in una cosa di cavallo legata con un accessorio che andava molto di moda negli anni ’80 e ’90, lo scrunchie.

La moglie di Francesco Totti è una donna grintosa e verace. Meravigliosa e appariscente quando si trucca, Ilary Blasi non ha paura di mostrarsi in versione acqua e sapone. Ultimamente ha postato alcune stories in cui si è fatta vedere al naturale, struccata e con uno scrunchie tra i capelli.

Per chi non lo sapesse, negli anni ’80 e ’90 andavamo molto di moda questi accessori molto appariscenti e coloratissimi. Gli scrunchie servivano per legare i capelli in una coda di cavallo ed erano molto amati dalle star dell’epoca. Chi non ricorda la mitica Madonna che li indossava spesso nei suoi video.

Lo scrunchie era ritornato di moda nel 2017 ma sembrava finito di nuovo nel dimenticatoio. Ci ha pensato Ilary Blasi a ritirarlo fuori dalla cassettina degli accessori vintage. Siamo sicuri che le sue stories rilanceranno il mitico oggetto e che lancerà la moda dello scrunchie 2.0.

Colorati, voluminosi, appariscenti, questi fermacoda possono essere abbinati ad una coda alta o un top knot o, semplicemente, indossati al polso. Non ci sono regole nell’indossarli… o meglio, una ci sarebbe: esagerare.

Ilary Blasi ha sempre amato raccogliere i capelli in code di cavallo che valorizzano molto il suo fisico slanciato. I capelli biondi che hanno una visibile colorazione più scura alla radice, causa ricrescita… raccolti in questo modo, le danno un’aria sbarazzina e divertente.

Il trucco c’è ma non si vede. Ilary Blasi ha solo un po’ di rossetto rosa sulle labbra e un filo di mascara.

Che dire, Ilary Blasi è riuscita a sorprendere i suoi follower senza usare il trucco. La moglie di Francesco Totti sa come attirare l’attenzione.