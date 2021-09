L’acqua ossigenata è un rimedio naturale che possiamo sfruttare per tantissimi utilizzi differenti. Lo sapevi che l’acqua ossigenata per la bellezza è un prodotto davvero molto sfruttato ed efficace per tantissimi trattamenti ai quali possiamo ricorrere per prenderci cura ogni giorno di noi stessi? Oggi ti sveliamo tutti i trucchi che forse non conoscevi per usarla.

Fonte foto da Pixabay

L’acqua ossigenata ti fa bella. Non serve solo per disinfettare le ferite di grandi e piccini. Certo, lo usiamo tutti quanti come disinfettante, ma si può usare anche per tanti altri motivi. Tutti legati alla cura del corpo e della propria bellezza.

Tutti gli usi dell’acqua ossigenata per la bellezza

Se sei curiosa di conoscere tutti gli usi dell’acqua ossigenata per la bellezza, ecco un elenco non esaustivo che può fare al tuo caso.

Fonte foto da Pixabay

L’acqua ossigenata è utile per schiarire le macchie della pelle, che compaiono soprattutto con l’età. Applica uno scrub al viso e poi passa sul volto un batuffolo di cotone impregnato di acqua ossigenata. Ripeti il trattamento due volte a settimana, preferibilmente di sera.

L’acqua ossigenata è utile per schiarirsi i capelli. Metti in una bottiglia con nebulizzatore un po’ di acqua e un po’ di acqua ossigenata. Lava i capelli e spruzza un po’ di questa soluzione. Ripeti due volte a settimana.

L’acqua ossigenata è utile per dire addio a cattivi odori da piedi e ascelle. Basta inumidire un fazzoletto con il prodotto e passarlo nelle zone interessate.

L’acqua ossigenata è utile per schiarire i peli. Se non vuoi toglierli, ma non vuoi nemmeno che si vedano, rendili più chiari semplicemente tamponandoli con un po’ di prodotto subito dopo la doccia. Lascia agire un po’ e poi risciacqua con acqua tiepida. Meglio se dopo ti esponi al sole.

L’acqua ossigenata è utile per sbiancare i denti. Prima di andare a dormire, intingi un batuffolo di cotone nel prodotto. Quando ti svegli, lava i denti e passa il batuffolo sopra. Puoi anche fare sciacqui da 10 secondi con una parte di acqua ossigenata e tre di acqua tiepida, ma solo una volta a settimana per non rovinare lo smalto.

Fonte foto da Pixabay

Sei pronta a prenderti cura di te?

