Lampada UV a LED per unghie: 5 modelli da valutare

Per avere una manicure sempre perfetta, a casa come dall’estetista, oltre ai migliori smalti e accessori utili per prendersi cura delle unghie di mani e piedi, una lampada UV a LED per unghie non può assolutamente mancare. I modelli in commercio sono davvero tantissimi e possono diventare anche ottime idee regalo da fare o da farsi.

Su Amazon possiamo trovare i migliori modelli da valutare dando anche un’occhiata alle recensioni degli utenti. Chi ha già acquistato questi prodotti e li ha provati in casa può fornirci utili spunti per una scelta d’acquisto consapevole. Così da comprare solo ciò di cui abbiamo realmente bisogno.

Labor Pro, Lampada per unghie polivalente Led/Uv

Il brand Labor propone la sua lampada LED e UV per mettere lo smalto alle unghie, con LED a luce bianca 48 watt con 50000 ore di vita e con catalizzazione universale in tempi brevissimi. Prevista la funzione timer, con diverse impostazioni da gestire, e la modalità a calore moderato.

Easkep, lampada UV LED per gel polish professionale con 4 impostazioni del timer, sensore automatico per unghie e piedi con 12 lime per unghie

Il brand Easkep, invece, presenta il suo modello a forma di diamante, con design sferico che impedisce la perdita di luce, per un’asciugatura davvero rapida. La confezione contiene anche 12 lime per le unghie, così da prendersi cura delle proprie mani e dei propri piedi con un kit altamente professionale.

Lampada UV LED per unghie professionale SUNUV, con sensore automatico e LCD Display

Sunuv, invece, presenta il suo modello professionale per asciugare facilmente e velocemente tutti i tipi di gel per unghie. Dispone d i quattro impostazioni di timer, con modalità anche a bassa temperatura. E dispone anche di un sensore che accende l’accessorio aromaticamente per 120 minuti, interrompendo togliendo la mano o il piede.

Promed UV-LED UVL-54, dispositivo professionale per la cura della bellezza della persona

Dalla collezione di Promed, invece, ecco un dispositivo professionale per la cura delle unghie di mani e piedi a casa, come nel salone di bellezza. Leggero e ad alte prestazioni, può asciugare ogni tipo di gel e di acrilico sulle unghie di mani e di piedi. Il sistema è a doppia alimentazione con 36 LED per una polimerizzazione uniforme. Dispone di quattro impostazioni di timer e di sensori automatici.

Sun 5 Pro Best – Lampada per unghie a LED UV per unghie delle mani e unghie dei piedi, 72 W, con 36 LED, 4 impostazioni timer e sensore intelligente (bianco)

Infine, il brand Cotton Orchid presenta Sun 5 Pro Best, un dispositivo per asciugare lo smalto sulle unghie di mani e piedi a 72 W con 36 LED e quattro impostazioni di timer, senza dimenticare i sensori automatici per la tua sicurezza. Disponibile con un design semplice e moderno, in un bel bianco, può diventare un’ottima idea regalo in ogni occasione.

