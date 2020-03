Le maggiori tendenze per capelli di questo 2020

È tempo della domanda del secolo, visto che l’anno ormai è iniziato già da un po’ e ci avviciniamo alla stagione più amata di sempre: che cosa ne facciamo dei nostri capelli quest’anno? Biondi o neri? Rosso scuro o rame? E se tagliassimo tutto e optassimo per un caschetto cortissimo? Vediamo insieme quali sono le tendenze dell’anno e quali più ci ispirano per stravolgere il nostro look.

Black is the new…black

Dopo un anno in cui proprio tutti, maschietti compresi, sono ricorsi al biondo platino, il 2020 ha segnato il ritorno delle tonalità più scure. Resiste il biondo caldo, ma i toni del cioccolato e del bruno sembrano sostituire definitivamente il platino che ha accompagno tutti negli scorsi mesi.

Mai più liscio

Niente liscio quest’anno e neanche beach waves. Le onde da spiaggia che hanno portato praticamente tutti durante gli scorsi mesi lasciano spazio ai ricci più selvaggi e autentici che rimbalzano sulla testa e sul viso di chi decide di portarli. Insomma le donne contraddistinte da riccioli afro potranno gioire, questo è il loro anno.

Capelli lunghi? Sì grazie

Bellissimi i caschetti: i long bob hanno conquistato davvero tutte lo scorso anni, del resto il fascino francese è indiscutibile. Ma è arrivato il momento di mettere da parte le forbici e di dare spazio alla lunghezza perché sarà lei la vera protagonista di quest’anno. Un ritorno agli anni ’90? Pensiamo proprio di sì e l’idea non ci dispiace.

Tutti i colori dell’arcobaleno

Le più creative apprezzeranno: perché doversi ritrovare costrette a scegliere tra il rosso, il biondo e il nero quando possiamo colorare i nostri capelli di tutte le nuance che vogliamo? Questo 2020 da ampio spazio al colore, e se quelli tradizionali non vi piacciono proprio, che ne dite dei colori al neon? I colori pastello del resto possono essere lasciati alle più tradizionaliste, mentre chi ama osare potrà sbizzarrirsi con giallo, arancione e rosa neon.

Pronte a stravolgere il vostro look?