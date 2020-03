Pelle asfittica? Vi spieghiamo come trattarla Pelle asfittica: vi spieghiamo cos’è e quali sono i rimedi naturali per trattarla

Visto spento, quasi grigiastro ed aree del viso molto secche e impure. Se notate un epidermide così probabilmente la vostra pelle potrebbe essere asfittica, vi spieghiamo cos’è e come curarla.

Pelle asfittica, come riconoscerla

La pelle asfittica si riconosce a cause dei grandi contrasti che presenta, oltre a risultare grigia e spenta, è secca ed impura al tempo stesso a causa di depositi profondi di sebo che le impediscono di respirare e mantenere l’idratazione. Il risultato è un colorito spento e grigiastro.

Le cause di questa epidermide squilibrata e non sana sono molte, dall’alimentazione ai squilibri ormonali, ma anche una skincare sbagliata o non adeguato alla tipologia di pelle può trasformare una pelle in asfittica.

Quando la pelle non respira

La pelle asfittica è una pelle che non respira e dunque spenta, grigiastra e priva di vitalità. La causa principale di questa condizione che colpisce l’epidermide non è da ritrovarsi solo negli ormoni, una buona skincare a base naturale infatti può garantire una belle luminosa e tonica anche se questa è tendente alle impurità o alla secchezza.

Nei casi di pelle asfittica l’epidermide si presenta secca e grassa, disidratata in alcune zone e lucida e oleosa in altre, non mancano quindi neanche le imperfezioni o un tono piuttosto spento. L’accumulo di sebo in profondità dovrebbe essere combattuto con prodotti per la pelle grassa, mentre la desquamazione superficiale necessita di creme e sieri super idratanti e nutrienti.

Rimedi per la pelle asfittica

I rimedi per la pelle asfittica sono volti alla ricerca e all’utilizzo di prodotti in grado di riportare l’epidermide al suo naturale equilibro. Il consiglio è quindi di non utilizzare detergenti o altri prodotti aggressivi per liberarvi dall’eccesso di sebo. Anche se la pelle risulta impura infatti la detersione deve essere comunque delicata per non rischiare di disidratare la cute.

L’esfoliazione in questa particolare condizione si rivela indispensabile: libera i pori e aiuta la pelle a respira di nuovo. Vista la criticità dell’epidermide, il consiglio è quello di utilizzare solo peeling naturali, in quanto quelli chimici potrebbero risultare dannosi e aggressivi.