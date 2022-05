Ti fermi mai a riflettere che i solari per capelli in estate sono importanti tanto quanto le creme solari per il corpo? Quest’anno non farti trovare impreparata e acquista i migliori prodotti utili a proteggere i capelli dal sole, dall’umidità, dai raggi nocivi del sole. Così anche loro brilleranno e saranno protetti come il resto del corpo.

I solari per capelli andrebbero applicati prima dell’esposizione al sole. Servono per proteggere la nostra chioma dai danni che sole, vento, salsedine, cloro possono provocare. Pensiamo sempre e solo alla crema solare, non tenendo in considerazione che anche i capelli hanno bisogno di protezione e idratazione extra in estate.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi prodotti per capelli, anche come protezione solare per l’estate. Prodotti da portare sempre nella valigia delle vacanze o nella borsa per la piscina. Anche in città possono tornarci utili quando il sole inizia a splendere e a scaldare.

Ecco, allora, 5 prodotti solari per capelli scelti in base ai voti ricevuti dagli utenti di Amazon che li hanno comprati e provati.

Medavita Solarich, olio in crema 10 in 1, solare per capelli

Fonte foto da Amazon

Il marchio Medavita propone sempre prodotti ideali per la cura dei capelli. Come ad esempio il suo prodotto protettivo e districante ideale per l’estate. Solarich olio in crema è un prodotto 10 in 1, un solare che aiuta a prendersi cura dei capelli e a renderli più facilmente pettinabili in ogni occasione. Applicalo prima di uscire di casa se devi stare a lungo sotto i raggi del sole.

GK HAIR Global Keratin Dry Oil Shine Hair Spray (confezione da 115 ml): Spray idratante leggero per capelli con oli naturali di cocco e jojoba, per una lucentezza istantanea con protezione solare

Fonte foto da Amazon

Lo store di GK Hair su Amazon il suo prodotto Global Keratin Dry Oil Shine Hair Spray, uno spray idratante leggero per proteggere i capelli con oli naturali di cocco e di jojoba, per avere protezione solare e una lucentezza incredibile. Il prodotto viene assorbito velocemente dai capelli che possono così idratarsi rapidamente. Per una finitura setosa, la cheratina e gli oli naturali danno alla chioma un aspetto giovanile e un ottimo profumo di fiori. Così i capelli sono subito morbidi e vellutati. Il prodotto aiuta anche a riparare eventuali danni causati dalla disidratazione.

Biopoint, Olio solare per capelli effetto glossato (confezione da 100 ml): nutre e rivitalizza i capelli donando un effetto liscio, ordinato e brillante

Fonte foto da Amazon

Da Biopoint ecco l’olio solare per capelli che dà un effetto glossato. Un prodotto sicuro e certificato che nutre e rivitalizza la chioma, donando un effetto liscio, ordinato e brillante a ogni applicazione. Ideale per i capelli danneggiati e anche proteggere i capelli colorati, idrata in profondità lasciando una morbidezza e una profumazione uniche. Ti innamorerai subito della fragranza agrumata e dell’efficacia di un prodotto che protegge i capelli durante l’esposizione solare, grazie al Color Protective System, un complesso di filtri solari, vitamine e proteine che protegge i capelli dall’aggressione di vento, sole, cloro e salsedine.

Il prodotto è impreziosito con estratti vegetali di olio di Jojoba, mais e carota, per idratare in profondità la fibra capillare.

Echosline Seliàr Argan Bi-Phase Conditioner rinforzante all’Argan e con filtro solare – Confezione da 300 ml

Fonte foto da Amazon

Echosline, invece, propone il suo prodotto rinforzante per capelli con filtro solare e impreziosito da olio di Argan. Il prodotto è ideale per ogni tipo di capelli, per ridare vitalità, brillantezza e morbidezza ai capelli. Contiene anche olio di semi di lino e proteine della seta, per un prodotto di ottima qualità venduto nella confezione da 300 ml.

Luster’s Rosa, Olio idratante per capelli con protezione solare efficace

Fonte foto da Amazon

Infine, il brand Luster’s su Amazon propone il suo olio idratante per capelli che funziona come protezione solare per prendersi cura di tutti i tipi di capelli. La formulazione come olio consente di avere capelli sempre perfetti, idratati, nutriti in profondità. Il profumo è adorabile, così come il risultato dopo aver applicato il prodotto sui capelli.

Oltre ai solari per capelli, ecco le migliori creme solari da comprare su Amazon: