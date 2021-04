10 modi per identificare un coagulo di sangue prima che sia troppo tardi

Come riconoscere per tempo un coagulo di sangue potenzialmente pericoloso prima che possa far danni al nostro organismo?

Quando un coagulo di sangue si forma nel nostro corpo, è sempre un pericolo per la nostra salute. È normale che si formino, per evitare di morire dissanguati a ogni minimo taglietto. Eppure diventano un rischio quando si formano in profondità. Possono portare alla morte. La trombosi venosa profonda che si manifesta nelle gambe ne è un esempio.

Di solito i coaguli di sangue si formano quando rimaniamo fermi e immobili per troppo tempo, magari per un intervento o per l’obesità. Capire come si presentano e andare subito dal medico può fare la differenza tra la vita e la morte. Esistono 10 modi per identificare un coagulo di sangue.

Dolore al piede e alle gambe

Se il corpo manda segnali di dolore fa bene. È per avvisarti che qualcosa non va. I coaguli di sangue limitano il flusso di sangue nelle vene, l’ossigeno non è sufficiente, il tessuto manda un segnale chiaro!

Rossore e gonfiore

Se noti arrossamenti e gonfiori negli arti, vuol dire che ci sono dei coaguli di sangue.

Vene varicose

Le vene delle gambe sono evidenti? Ci sono lividi di cui non vi ricordate? Forse è meglio fare un controllo.

Decolorazione della pelle

Se la pelle rimane rossa e il colore non cambia, probabilmente avete un coagulo di sangue

Calore

Se una parte del corpo è calda al tatto, controlla bene.

Vertigini e mancanza di respiro

Non è facile diagnosticare un coagulo da questi sintomi, ma ci sono casi in cui si sbaglia facilmente diagnosi. I coaguli nei polmoni non fanno respirare!

Febbre

I coaguli nel sangue possono dare un aumento di temperatura del corpo, accompagnato da sudorazione e brividi.

Dolore al petto

Molte sono le cause collegate al dolore al petto. Di sicuro spaventa, perché pensiamo a un infarto. Se peggiora a ogni respiro, forse è un coagulo.

Affaticamento

Se ti senti stanco o debole all’improvviso, controllate anche gli altri segnali.

Tosse

La tosse secca che appare all’improvviso deve sempre allarmarci.