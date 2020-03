3 sport da fare sempre, anche in casa 3 sport da fare in casa per mantenersi in forma durante la quarantena

Restare in forma ai tempi del Coronavirus si può, non dobbiamo infatti dimenticarci che oggi più che mai siamo vivi e prenderci cura di noi stesse in questi giorni è un diritto e un dovere. E così, dopo i consigli per essere sempre belle anche in casa, ecco 3 sport da praticare anche tra le pareti domestiche, per sentirci meglio, in forma e con più energia. Perché il CoVid-19 non ci fermerà.

Sport da fare in casa

Certo, siamo consapevoli del fatto che fare attività fisica all’aperto sia un vero toccasana ma come sappiamo, restare distanti oggi ci consentirà di abbracciarci presto domani. Allora dopo aver respirato un po’ d’aria fresca dalla finestra, è il momento degli allenamenti. Ne abbiamo selezionati 3, pronte?

Aerobica

Bruciare i grassi a ritmo di musica in maniera divertente si può, con l’aerobica. Meglio avere un tappetino per gli esercizi e un po’ di spazio intorno per potervi muovere liberamente. Avete mai fatto aerobica? In caso negativo potete affidarvi ad uno dei tanti video presenti su youtube, alzate la musica e iniziate a ballare.

Pesi e addominali

Le amanti dello sport potranno ricreare una piccola sala pesi anche in casa e tenere in forma braccia, glutei e pancia. Come? Con il sollevamento pesi, gli squat e gli addominali da fare tutti i giorni o quasi, almeno mezz’ora al giorno. E se non avete i pesi in casa niente paura, due bottigliette di acqua piena possono bastare per il momento.

Yoga

Questa è una cosa che dovremmo fare davvero tutti, soprattutto in un periodo di grande tensione emotiva come questo. Prendetevi un po’ di tempo per voi per iniziare a praticare yoga, che si tratti di Rocket, Mandala o Hatha, tutte le tipologie di Yoga possono essere fatte in casa. Procuratevi un tappetino e un abbigliamento comodo. Se non avete mai fatto Yoga avvaletevi dei tutorial che ci sono sul web dedicati a questa disciplina e iniziate dagli esercizi più semplici come il saluto al sole. Scoprirete dei benefici fisici e mentali in pochissimi giorni.

Pronte ad iniziare?