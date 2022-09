Bracciali antinausea, 5 accessori per viaggiare sereni

I bracciali antinausea sono la soluzione migliore per chi soffre di questo disturbo quando viaggia in auto, in autobus, in nave o su altri mezzi di trasporto. Sono sicuramente accessori per adulti e anche per bambini utili per viaggiare in tutta serenità, senza soffrire troppo a causa della nausea.

I bracciali antinausea si possono trovare in vendita, oltre che in farmacia, anche online, magari proprio su Amazon, dove possiamo contare non solo su un catalogo vasto e su offerte imperdibili, ma anche sui consigli di chi li ha provati e utilizzati davvero in viaggio.

Ecco, allora, i 5 accessori per viaggiare sereni premiati proprio dagli utenti di Amazon.

Nausea Alt, Bracciale antinausea per adulti

Il brand Nausea Alt propone il suo bracciale antinausea per adulti, un prodotti di alta qualità per viaggiare in tutta serenità e tranquillità, in auto, in aereo, in autobus, in nave. Ideale anche per le donne in gravidanza. La confezione comprende due braccialetti comodi e pratici da indossare al bisogno.

P6 Nausea Control Seaband, per adulti

Il brand P6 Nausea, invece, propone la sua confezione con due braccialetti contro la nausea, che funzionano tramite acupressione del punto P6 (neiguan) per regolarizzare il funzionamento degli organi che si trovano nella zona toracica. Il punto viene localizzato dal braccialetto e consente di non soffrire più di nausea.

ACWOO, Bracciale anti nausea, digitopressione, 6 braccialetti da viaggio senza farmaco, con fascia da polso per cinetosi e per dare sollievo da nausea e mal di testa da viaggio

Il brand ACWOO presenta il bracciale anti nausea che funziona tramite digitopressione. L’accessorio per cinetosi adotta il principio dei punti di agopuntura della medicina tradizionale cinese: quando si indossa, premendo i punti terapeutici, riconoscibile tramite piccoli rialzi, si possono alleviare nausea, mal di testa, mal di mare. I punti vanno tenuti premuti per 5-10 minuti. La fascia è in poliestere e materiale elastico traspirante. Si può lavare comodamente. La confezione contiene sei braccialetti di colori diversi, così da non rimanere mai senza.

P6 Nausea Control, Bracciali anti nausea per bambini, Colori assortiti

Il brand P6 Nausea presenta il suo braccialetto antinausea in colori assortiti ideale per i bambini in viaggio che soffrono di disturbi in macchina, in treno, in autobus, in nave o in aereo. Senza medicinali, agiscono rapidamente in caso di nausea da viaggio e non h anno effetti collaterali. Si possono usare più di 50 volte, semplicemente lavandoli con acqua fredda.

Bracciali agopressione anti-nausea, per cinetosi, gravidanza, ansia (pacco da due), Braccialetto nero (misura media)

Infine, lo store di Acupressure Bracelets su Amaz0n propone i bracciali di agopressione antinausea nelle taglie piccola, media, grande e molto grande. Così da vestire tutti i polsi e garantire un rimedio naturale dalla nausea utile anche in viaggio. Danno sollievo per la cinetosi, le nausee mattutine, il mal di mare, il mal d’auto, il bruciore di stomaco, l’indigestione, l’ansia, la nausea collegata a trattamenti terapeutici come la chemioterapia.

Oltre ai bracciali antinausea, ecco delle caramelle senza zucchero da masticare per ogni evenienza: