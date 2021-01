Chi non ha mai avuto l’imbarazzante problema delle flatulenze? Sapete che esistono degli alimenti capaci di risolverlo? Ecco quali sono

Per contrastare il problema delle flatulenze i nutrizionisti consigliano degli alimenti

Il meteorismo consiste nella formazione di gas all’interno dell’intestino e deriva dalla fermentazione di alcuni cibi. Ovviamente, si tratta di un disturbo molto fastidioso poiché le flatulenze non rispondono ad un naturale processo fisiologico ma portano ad una presenza eccessiva di gas. Ciò può seriamente influire sulla qualità della vita ed è un aspetto da non sottovalutare mai.

Flatulenze e ulteriori sintomi

Quando la situazione è seria, e la accompagnano ulteriori sintomi come pancia gonfia e dolori alla zona addominale, occorre certamente contattare uno specialista. Altrimenti il disagio è contrastabile correggendo semplicemente il piano alimentare. In tal modo le flatulenze saranno contenute e riprenderanno ad essere un normale fenomeno fisiologico, che risponde ad un sano intestino.

Frutti di bosca e yogurt approvati

Il primo, importante, consiglio è di masticare bene il cibo consumato. Mangiare lentamente è essenziale per limitare il meteorismo. Fare diversamente è sinonimo di masticare male. Ed è proprio così che si introduce aria nel corpo. Quest’ultima andrà espulsa e le flatulenze arriveranno. Oltre a ciò, ci sono dei cibi in grado di fornire un importante aiuto.

Tra i cibi consigliati, i frutti di bosco e i semi di anice possiedono proprietà antinfiammatorie. Sono azzeccati per facilitare la digestione e limitare la fermentazione. Soprattutto se naturale o probiotico, lo yogurt è, a sua volta, un prezioso alleato. Contiene parecchi fermenti lattici in grado di fornire un fondamentale aiuto.

Gli alimenti da inserire nella dieta

I semi di finocchio sono ampiamente conosciuti come metodo naturale per stimolare e contribuire al processo digestivo. Sono indicati anche per tale azione. Un principio attivo ivi contenuto agisce sui muscoli dell’intestino, inibendo gli spasmi. L’unica accortezza concerne le donne incinte.

Zenzero e la menta indicati per ridurre le flatulenze

Se consumato fresco, lo zenzero è particolarmente efficace contro i disturbi di pancia. Infine, sono scientificamente comprovati i benefici della menta in caso di colon irritabile.