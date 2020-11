Come non far ammalare i bambini, ecco i migliori consigli

Come non far ammalare i bambini in inverno? Quest’anno è ancora più importante fare prevenzione e prestare molta attenzione, seguendo consigli e rimedi che possono essere utili per rinforzare il sistema immunitario. E non solo durante la stagione fredda. Buone norme di comportamento da seguire sempre.

Fonte Pixabay

Il rischio zero, ovviamente, non esiste mai. Ma ci sono dei rimedi e degli accorgimenti che si possono sempre prendere per rendere il sistema immunitario dei bambini più forte, in particolare in questa stagione fredda.

Tra malanni di stagione, influenza e Coronavirus riconoscere sempre i sintomi non è facile. Ed è normale per i genitori avere un po’ di apprensione.

Fonte Pixabay

Quest’anno diventa ancora più prioritario cercare di proteggere i bambini, per evitare che sbalzi di temperatura, agenti patogeni e altro possano farli ammalare. Per fortuna vengono sempre in nostro soccorso i rimedi della nonna.

Fonte Pixabay

Come non far ammalare i bambini e migliorare il sistema immunitario

Gli esperti per prima cosa consigliano di mangiare tante vitamine, facendo un carico di frutta e verdura e mangiando sano. Lo sappiamo che i più piccoli sono restii a mangiare “cose sane”, ma è per il loro bene. Cerchiamo di mostrare questi alimenti in maniera più appetibile. E non dimenticatevi che anche in inverno i bambini devono stare all’aria aperta, perché al chiuso i virus circolano di più. E poi una passeggiata fa bene anche al sistema immunitario.

Fonte Pixabay

Vestiteli sempre a strati, a cipolla, come dicevano le nonne, perché gli sbalzi di temperatura possono causare moltissimi danni. E all’esterno coprite sempre gola, orecchie e testa. Senza dimenticare la canottiera, da cambiare ogni volta che ha sudato. Un po’ di sana attività fisica farà sempre bene, così come riposare le giuste ore. Di notte almeno 8 ore, se non di più per i più piccini.

Fonte YouTube Depasalus

Infine, evitate di dare medicinali di continuo senza consultare prima il medico curante. Bisogna sempre chiamare il pediatra, evitando di ricorre ad antibiotici, ma anche altri farmaci da banco quando non sono assolutamente necessari. Lo sapete che alla lunga potreste indebolire il sistema immunitario dei più piccoli?