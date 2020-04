Come si indossano le mascherine: tutti i consigli Come si indossano le mascherine? Ecco i consigli degli esperti per poter indossare queste protezioni in tutta sicurezza

Le mascherine diventeranno uno degli accessori che indosseremo di più nei prossimi mesi. Quindi è bene sapere come si usano. Come si indossano le mascherine? Gli esperti cercano di fare un po’ di chiarezza per capire come mettere le protezioni in tutta sicurezza. Le mascherine ci aiutano a evitare la diffusione del contagio. Quelle chirurgiche e quelle realizzate in stoffa proteggono gli altri da eventuali goccioline di saliva infettate che possiamo emettere parlando, starnutendo, tossendo. Se tutti le indossiamo ci proteggiamo l’un l’altro. Ma per proteggerci a vicenda non dobbiamo solo indossarle: dobbiamo sapere come si indossano e continuare a mantenere le buone norme di distanziamento sociale, proseguendo con il corretto e continuo lavaggio delle mani. Prima di indossare la mascherina dobbiamo lavarci in modo accurato le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica. Evitiamo il contatto con la superficie della mascherina, prendendola dagli elastici o dalle stringhe della stessa, gli unici che andremo a toccare. Una volta messa su la mascherina non dobbiamo più toccarla. Quando si rimuove la mascherina dobbiamo fare le stesse identiche cose, togliendola dagli elastici o dalle stringhe, evitando di toccare la superficie. Laviamoci molto bene le mani dopo averla tolta, dopo averla gettata nella raccolta dei rifiuti indifferenziata, ben chiusa. Se, invece, utilizziamo una mascherina di stoffa, dobbiamo seguire sempre lo stesso procedimento, evitando di toccare la mascherina, ma lavorando sempre con le stringhe che utilizziamo per poterla regolare. Però al posto di gettarla possiamo lavarla, igienizzarla, anche con l’aiuto del ferro da stiro a vapore. Quando siamo in giro per nessuna ragione al mondo dobbiamo toccare la mascherina o dobbiamo portare le mani al volto, perché potremmo essere entrati a contatto con oggetti o superfici potenzialmente contaminati. Quindi quando si è fuori casa bisogna prestare la massima attenzione possibile! Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI