Come superare la crisi dei 40 anni

La crisi dei 40 anni prima o poi arriva. Quando le donne raggiungono quella fatidica età potrebbero soffrire. Prima hanno sofferto a 25 anni e poi a 30, due età molto importanti. Ma quando arrivano a 40 anni la crisi è molto più intensa.

Si pensa che arrivati a questa età si abbia raggiunto una certa stabilità, nel lavoro, nell’amore, nella vita in generale. Ma non è vero in tutti i casi. Perché si soffre della crisi dei 40 anni?

Cause della crisi dei 40 anni

Le donne a questa età subiscono molti cambiamenti, sia fisici sia emotivi. Ma anche in famiglia, al lavoro, in coppia. Le donne a 40 anni riflettono su ciò che hanno o non hanno raggiunto nella loro vita. Si preoccupano se non sembrano più giovani come un tempo. Notano le rughe, la pelle che non è più tonica, i capelli grigi.

In amore sono influenzate dal tempo che passa e da un rapporto che magari è diventato noioso. Non fanno più l’amore spesso come a 20 anni. E poi magari ci sono i bambini, che sono diventati grandi e non sono più così dipendenti da loro come un tempo. Potrebbero arrivare a soffrire della sindrome del nido vuoto.

Come affrontare la crisi dei 40 anni

Le donne sanno che non è facile affrontare la crisi dei 40 anni. La prima cosa da fare è lasciare il passato alle spalle, smettendo di pensare a cosa avresti potuto fare nella tua giovinezza. Non pensare al passato e vivi il presente.

Per quanto riguarda il corpo, il passare del tempo lascia segni evidenti, non ci possiamo fare niente. Ma i difetti si possono nascondere. Se non ti piace qualcosa, prova a cambiarlo, hai le risorse per farlo. E quando non è possibile cambiarlo, accettalo. Se non riesci ad accettarlo, cerca un aiuto.

I 40 sono i nuovi 30: godiamoci la vita!