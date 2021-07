Cosa succede nel corpo se provi a soffiare sul pollice per qualche secondo?

Hai mai provato a soffiare sul pollice della mano, destra o sinistra poco importa, per qualche secondo? Succede qualcosa nel tuo corpo che forse non ti aspetti, a fare un semplice gesto che pare scontato, ma che potrebbe rivelarsi rivoluzionario per quello che accade. Sei pronta a scoprire cosa devi sapere se soffi un po’ di aria dalla bocca al pollice?

Fonte Pixabay

Il corpo umano funziona assolutamente alla perfezione. Tutto è collegato per garantire il corretto funzionamento di ogni parte. Talvolta, infatti, se un pezzo non funziona, ce ne accorgiamo perché abbiamo sintomi da un’altra parte. La scienza spiega tutto questo, anche se talvolta rimangano punti oscuri su alcuni meccanismi ancora incomprensibili.

Sono tante le cose che gli esperti ci dicono di fare senza conoscere davvero cosa c’è dietro. Anche se nella maggior parte dei casi si tratta di reazioni del nostro cervello che reagisce a stimoli per proteggere tutto l’organismo e permettere al corpo umano di funzionare correttamente.

Se soffri di ansia c’è un modo per poter alleviare questa sensazione. Sembra bizzarro come rimedio, ma in realtà funziona davvero, come testimoniano anche molti esperti che provano anche a dare una possibile spiegazione.

Prova a soffiare sul pollice, non importa di quale mano. In questo modo riuscirai a regolarizzare la respirazione. E il nervo vago si rilasserà. Così la frequenza cardiaca si abbassa e tu sarai di nuovo rilassata.

Non solo soffiare sul pollice, ecco altre stranezze che fa il corpo umano

Gli esperti suggeriscono altri “misteri” del corpo umano:

Se ti pizzica la gola, grattati l’orecchio per togliere il disturbo, perché i nervi di questa parte del corpo stimolati creano un riflesso in gola causando uno spasmo che ci permette di dire addio a questo disturbo.

Invece se soffri di stress, spruzzati un po’ di acqua fredda sul volto trattenendo per qualche secondo il respiro. E starai subito meglio. Questo è causato dal riflesso di immersione.

Hai paura degli aghi e devi fare un prelievo o il vaccino? Mentre l’ago entra nella pelle dai un colpo di tosse, così da distrarre il cervello che non ricorderà più la siringa, ma si concentrerà sul colpo di tosse.

Se hai il naso tappato, premi la lingua contro il palato e fai pressione con le dita della mano sulle sopracciglia, così il muco si scioglie come per magia.

Per chi soffre di denti sensibili, ecco un trucchetto: strofina del ghiaccio sul dorso della mano tra indice e pollice. Le vie venose stimoleranno il cervello bloccando i segnali di dolore di viso e mani.

Fonte Pixabay

Provare per credere.