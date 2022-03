Sintomi, cause, cure e guarigione

L’intervento subito da Fedez al San Raffaele di Milano è andato bene e finalmente sappiamo di cosa soffre il marito di Chiara Ferragni. Cos’è il tumore neuroendocrino al pancreas, il cancro che ha colpito il papà di Leone e Vittoria? Quali sono cause, sintomi, cure e possibilità di guarigione nei pazienti colpiti da questa forma di neoplasia?

Fonte foto da Instagram di Fedez

I tumori endocrini sono neoplasie rare, che si manifestano spesso in modo asintomatico: sono in 2 casi su 10 danno sintomi specifici. Ogni 12 mesi in Italia ne vengono diagnosticati 3000 casi nuovi: la malattia colpisce meno di 6 persone ogni 100mila abitanti.

Conosciuti anche come NETs, dall’inglese Neuro-Endocrine Tumors, si tratta di neoplasie molto diverse, che possono essere indolenti, che si evolvono cioè lentamente, o molto aggressive.

Cos’è il tumore endocrino al pancreas

Hanno origine dal sistema neuroendocrino, che produce ormoni. Sono cellule presenti in tutto l’organismo con funzioni differenti. I NETs possono colpire il pancreas, l’intestino, i polmoni, la tiroide, il timo, le ghiandole surrenali, anche se nel 60% dei casi si manifestano nel tratto gastro-entero-pancreatico, come nel caso di Fedez.

Possono essere pericolosi se crescono velocemente e iniziano a produrre metastasi in altre regioni del corpo.

Credit: fedez – Instagram

Sintomi

Non e sistono sintomi specifici, anzi, nella maggior parte dei casi il tumore si presenta in modo asintomatico. Ci sono NETs funzionanti che si manifestano con un’eccessiva secrezione di ormoni. Altri che producono gastrina e ulcere recidivanti. La sindrome carcinoide è quella più frequente ed è associata a un’elevata secrezione di serotonina da parte delle cellule tumorali, con sintomi come diarrea, vampate di calore al volto e al collo, broncospasmo e scompenso cardiaco.

Altri sintomi possono essere:

iperidrosi

perdita di peso

lesioni cutanea come quelle della pellagra

Guarigione e cure

La speranza di guarigione dipende dal tipo di tumore e dallo stadio raggiunto al momento della neoplasia. Essendo asintomatici, spesso ci si accorge del cancro quando è troppo tardi. Infatti spesso i NET vengono individuati in modo casuale e durante accertamenti per altre malattie. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 60%.

La patologia localizzata si cura con la chirurgia, mentre in caso di metastasi si ricorre a terapie farmacologiche come la chemioterapia ad esempio. Recentemente anche in Italia si può ricorrere alla terapia radiorecettoriale con radiofarmaci specifici.