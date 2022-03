Dopo la notizia della malattia, il noto rapper Fedez ha pubblicato un post dalla sua stanza d’ospedale, rivelando di aver scoperto un raro tumore al pancreas.

Dopo l’intervento, il cantante e l’influencer Chiara Ferragni hanno rotto il silenzio sulla dura settimana che hanno dovuto affrontare. Tra i tanti e commoventi post, Fedez si è mostrato in lacrime dopo il regalo del piccolo Leone, suo primogenito.

Il piccolino, prima che il suo papà venisse sottoposto all’operazione chirurgica per asportare il tumore e una parte del pancreas, gli ha voluto dare forza e coraggio attraverso un bellissimo regalo.

Un quadretto colorato con scritto “Auguri papà, ti voglio bene”. Non appena il rapper ha visto quel dolcissimo regalo, non è riuscito a trattenere le lacrime. Il video pubblicato ha commosso l’intero mondo del web. Eccolo qui:

Fortunatamente, come lo stesso cantante ha fatto sapere, l’intervento è andato bene e tra non molto potrà tornare a casa dalla sua famiglia. Lo attende un percorso lungo, ma sembrerebbe che il tumore sia stato scoperto in tempo.

Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ❤️🙏🏻.