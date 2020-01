Hangover, rimedi di benessere (e non solo) per sopravvivere alle notti brave

Hangover, rimedi per il corpo e la pelle per sopravvivere alle notti brave Mal di testa, nausea e pelle disidratata: ecco come rimettersi in sesto quando si è in hangover

Il termine hangover, ereditato dalla lingua inglese, sta ad indicare quel momento in cui affrontiamo tutti i postumi di una serata dove abbiamo alzato un po’ il gomito. In particolare dopo un compleanno o dopo aver festeggiato capodanno, ci si ritrova al risveglio con mal di testa, nausea, pelle infiammata ed occhiaie ma niente panico, con un po’ di detox e i giusti prodotti beauty si ritorna in forma come prima e più di prima. Come riprendersi dall’hangover Kate Moss insegna, per riprendersi dalle notti insonni, la celebrities ha svelato che è solita riempire il lavandino con acqua, ghiaccio e cetrioli per poi immergere il viso. Una soluzione un po’ drastica e freddolosa che però rende subito la pelle più tonica e luminosa in un ottimo. Anche la modella Miranda Kerr ha raccontato come supera i postumi delle notti brave ma la sua soluzione è piuttosto soft: dopo una bella doccia tiepida, due fettine di cetriolo fresco sugli occhi eliminano tutti i segni della stanchezza. Rimediare alle notti insonne Rimediare alle notti insonne e sopravvivere all’hangover è il desiderio di tutte le donne perché è inutile negarlo, a tutte noi è capitato di risvegliarci esattamente così: occhi gonfi, nausea e spossatezza generale. Per iniziare bene la giornata ed uscire da questa spiacevole sensazione si può cominciare con un bicchiere di acqua e limone, bibita naturale e utile per ristabilire l’equilibrio alcalino dell’organismo. A questa possono essere aggiunti succhi ricchi di vitamine e principi attivi reidratanti. La pelle dopo le notti brave Se pensate che sia solo il corpo e la parte interna ad aver bisogno di essere ripristinata vi sbagliate, anche l’epidermide infatti subisce i postumi delle notti di trasgressione. La mancanza di sonno e il consumo di alcol infatti favoriscono la disidratazione della pelle rendendola secca e infiammata, provocando anche desquamazione e prurito. In questo caso è opportuno utilizzare creme e maschere a base di ingredienti e principi attivi che trattengano l’acqua sulla superficie della pelle. Tra questi: acido ialuronico, squalene e glicerina.