C’è un alimento che non sempre viene considerato come un super food, ma che è ricco di nutrienti utili per vivere bene, in salute e in forma e per aiutare mente e corpo a stare sempre bene. Conosci tutti i benefici dei lupini? Stiamo parlando di un prodotto della natura ideale come snack, da mangiare nella pausa del mattino o come merenda del pomeriggio. Sono buoni e fanno bene.

Forse non tutti sanno che i lupini sono ricchi di proteine e naturalmente privi di glutine. Sono dei legumi che possono aiutare in caso di diabete, come rivelato da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università australiana Curtin di Perth, coordinati da Philip Newsholme della scuola di scienze biomediche.

I lupini possono stimolare la produzione di insulina, tenendo a bada i picchi di glicemia. I livelli di glucosio nel sangue vengono tenuti a bada, aiutando così chi soffre di diabete, con un rimedio assolutamente naturale e anche piacevole da assumere.

I lupini in polvere sono utili per stimolare la secrezione di insulina. L’estratto di lupini prima dei pasti, invece, aiuta a ridurre i picchi di zuccheri nel sangue. Tutto merito di una proteina di cui questi legumi sono ricchi: si tratta della conglutina.

Lo studio è del 2011 e ha coinvolto 24 persone adulte che soffrono di diabete. Dopo la somministrazione di farina di lupini insieme a una bevanda ricca di glucosio, i ricercatori hanno notato un ridotto aumento della cosiddetta glicemia post prandiale.

I benefici dei lupini per chi soffre di diabete sono tantissimi

La glicemia post prandiale è molto pericolosa sia per chi ha già ricevuto una diagnosi di diabete sia per chi ancora non è a conoscenza di questa malattia.

Con il diabete non si deve assolutamente scherzare. Anche perché la malattia è in forte crescita, purtroppo, soprattutto quando si parla di diabete di tipo 2.