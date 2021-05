C’è un rimedio da bere migliore al mondo per ogni problema, sia di corpo sia di mente. Devi assolutamente conoscere qual è questo trucco per poter stare ogni giorno bene e per prendersi cura della propria salute fisica e della propria salute mentale. Sei pronta a scoprire qual è questo splendido rimedio?

Acqua calda, limone e bicarbonato sono dei rimedi della nonna fai da te, dei classici trucchi per stare bene e per iniziare a usare fin da subito in tantissime circostanze. Lo sapevi che bere acqua, limone e bicarbonato può aiutare a regolare molte funzioni dell’organismo?

Questo rimedio fai da te può disintossicare il corpo, aiutare a digerire, svolgere azioni antinfiammatoria in caso di infiammazione. Per questo motivo è sempre bene assumere questa bevanda nelle occasioni in cui è ritenuto opportuno.

Tutti gli utilizzi del rimedio migliore da bere

Quali sono gli usi che si possono fare di tre ingredienti semplici come l’acqua, il limone e il bicarbonato?

Per digerire il bicarbonato è utile perché riduce la quantità di acidi che provocano infiammazione nello stomaco, mentre il limone aiuta ad aumentarne gli effetti.

Bicarbonato e limone aiuta a combattere gastrite, nausea e altri problemi di stomaco.

Il mix dà una mano a depurare l’organismo eliminando le tossine in eccesso.

Inoltre acqua, limone e bicarbonato ono un toccasana contro problemi renali o anche cistiti, così come altri disturbi di natura urinaria.

La bevanda è utile anche per la salute del fegato.

A digiuno, possiamo sperare nelle funzioni depurative della bevanda.

Per chi è a dieta, dà una mano a dimagrire, ovviamente seguendo una dieta corretta, riducendo anche il gonfiore intestinale.

Controindicazioni

Ovviamente pur essendo un rimedio naturale, la bevanda è un mix che può avere controindicazioni da non sottovalutare. Può provocare disturbi che di solito è in grado di curare, come nausea, diarrea, mal di stomaco, problemi intestinali.

Se soffri di ulcera, irritazioni della mucosa gastrica o altre patologie a carico dello stomaco, gli effetti potrebbero diventare più gravi. Attenzione anche in gravidanza o se soffri di ipertensione.