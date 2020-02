Laura scopre di avere il cancro grazie alle sue extention Ragazza scopre di avere un tumore grazie alle sue extention. Ecco cosa le è accaduto..

Una vicenda davvero incredibile è accaduta ad una donna, chiamata Laura Larkin, che vive a West Lotian, in Scozia. Le sue extention, le hanno salvato la vita, poiché grazie a loro, ha scoperto di avere un cancro al seno, al secondo stadio. Tutti sono rimasti sconvolti da ciò che è accaduto.

Era già molto tempo che la ragazza pensava di fare l’allungamento ai capelli ed un giorno ha deciso di recarsi dal suo parrucchiere per farlo.

Dopo un periodo di indecisione, ha deciso di farlo e ne era davvero felice. Un giorno, dopo essere uscita dalla doccia, ha iniziato a pettinarsi la sua nuova folta chioma.

E’ proprio in quel momento che ha scoperto qualcosa nel suo seno. “Ero appena uscita dalla doccia e mi passavo le dita tra i miei capelli, quando sono arrivata alle punte ed ho toccato il seno, mi sono resa conto che c’era qualcosa di strano!” Ha raccontato Laura in un’intervista.

La donna, vista la situazione, si è recata subito dal suo medico e durante un controllo di routine, è venuta fuori una triste verità. Era affetta da un carcinoma mammario al secondo stadio.

Laura ha spiegato che se non avesse fatto l’allungamento non si sarebbe mai resa conto di ciò che stava accadendo al suo corpo e molto probabilmente avrebbe perso la vita.

“Dopo una settimana dalla diagnosi di cancro, era già passato al terzo stadio, è spaventoso pensare cosa mi sarebbe potuto accadere se non me ne fossi resa conto in tempo!” Ha concluso la donna.

Laura è stata sottoposta ad un intervento ed anche ad alcuni cicli di chemioterapie. Per il momento sembra fuori pericolo e sembra aver superato il tumore. Ha anche chiamato il suo parrucchiere per ringraziarlo, per averle salvato la vita.

Una vicenda davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La prevenzione è importante, ogni donna dovrebbe sottoporsi a dei controlli costantemente.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Mamma scopre il problema della sua bambina a 35 settimane di gestazione