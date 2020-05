Legumi? Sì, grazie I legumi sono alleati della salute. Ecco come sceglierli e prepararli

Piselli, lenticchie, fagioli, ceci, questi sono i legumi che dovremmo portare ogni giorno sulle nostre tavole nei modi più disparati, utilizzando creatività e fantasia. Il perché è presto detto: si conservano a lungo, costano poco, sono ricchi di proteine e privi di colesterolo.

Legumi, gli alleati della salute

Cosa comprare al supermercato? Ogni volta ci chiediamo se è il caso di fare delle scorte alimentari, in caso di tempeste o altri imprevisti che ci fanno ritrovare chiuse in casa dall’oggi al domani. Siamo troppo prudenti? Forse, ma le lo spazio ce lo concede, le scorte non sono sicuramente bandite e anche queste, vanno fatte in maniera saggia.

Tra i cibi da acquistare, per fare scorta, ci sono sicuramente i legumi: nutrienti, salutari e a lunga conservazione. Non è un caso che questi alimenti rientrino alla base delle diete di ogni genere e di ogni Paese nel mondo, dalla soia giapponese ai legumi umbri del nostro BelPaese.

Legumi, quali scegliere

Eppure troppo spesso trascuriamo questo alimento così ricco e così sano, dalle stupefacenti proprietà di conservazioni. Nelle abitudini gastronomiche infatti, i legumi tendono sempre più ad essere estromessi dai pranzi e dalle cene ed è un peccato, perché oltre alle peculiarità che abbiamo già descritto sopra, sono anche assai deliziosi e possono rappresentare una variante delle proteine più classiche.

Inoltre lo conferma anche la scienza, introdurre una generosa quantità di legumi all’interno delle nostre diete può favorire la longevità. Sicuri che volete ancora evitare di mangiare i legumi?

Le proprietà magnifiche dei legumi

E se ancora non vi siete convinti di quanto possano far bene al vostro corpo questi alimenti, ecco qui in rassegna alcune delle più importanti proprietà dei legumi. I ceci, i piselli e le cicerchie ad esempio prevengono obesità e diabete, ictus e infarti.

Inoltre, i legumi quando sono secchi, si conservano a lungo, senza perdere le qualità nutritive che li caratterizzano. E ancora costano poco e possono offrire una varietà di sapori davvero interessante. Ancora dubbi?