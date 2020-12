Noci perché dobbiamo mangiarle, i benefici

Noci perché dobbiamo mangiarle? La frutta secca ha più calorie, siamo cresciute con questa convinzione che ha un fondo di verità. Ma che ci ha spinto a evitarla come la peste. Quando invece è un vero e proprio toccasana per la salute. Ne bastano poche manciate per ottenere dei benefici da non sottovalutare.

Fonte Pixabay

Le noci fanno bene alla salute. Ormai dovremmo saperlo tutti. Ma se qualcuno si fosse perso l’informazione, ecco che i ricercatori sono sempre pronti a sfornare nuove ricerche scientifiche per ricordarcelo.

Alcuni ricercatori dell’Università della California, infatti, hanno dimostrato ancora una volta che le noci sono un toccasana per il corpo e anche per la mente. A quanto pare terrebbero a bada anche i sintomi della depressione.

Fonte Pixabay

Il team di ricerca della Scuola di Medicina David Geffen d i Los Angeles, sotto il coordinamento della professoressa Leonore Arab, docente al Dipartimento di Chimica Biologica dell’Università della California, ha analizzato i dati alimentari di 26mila persone per giungere alla conclusione che le noci sono preziose alleate anche per la salute mentale.

Fonte Pixabay

Noci perché dobbiamo mangiarle: la salute mentale ringrazia

Partendo da studi che associavano la dieta mediterranea a un miglioramento nei pazienti con depressione, i ricercatori hanno deciso di analizzare in modo approfondito i benefici delle noci, che fanno bene al sistema cardiovascolare e alle funzioni cognitive.

Tramite un questionario alimentare e analizzato i sintomi depressivi dei volontari, i ricercatori sono giunti alla conclusione che le noci possono aiutare a tenerli a bada.

Fonte Youtube antichisaporidicasa

I ricercatori hanno scoperto che con un consumo medio di 24 grammi di noci al giorno la depressione era meno marcata, indipendentemente da altri fattori. E la protezione era maggiore nelle donne. Queste le parole della dottoressa: