Ascoltare i segnali che il nostro corpo ci invia è importantissimo per arrivare ad una diagnosi veloce. Ci sono sintomi che anche se all’apparenza sembrano banali in realtà nascondono una realtà ben più grave.

Lo sa bene Christina McKnight, una donna e mamma di 35 anni che aveva inizialmente ignorato sintomi banali come pelle secca e capelli fragili. Christina quando aveva 27 anni da qualche settimana soffriva di questi sintomi molto banali che lei aveva attribuito ad un periodo di forte stress.

Fonte: web

Poi la stanchezza, la mente offuscata accompagnati agli altri sintomi l’ha fatta decidere di andare da un medico.

Lo specialista decise di vederci chiaro prescrivendo alla giovane degli esami. Dopo il ricovero e le analisi, nel 2014 è arrivata per lei la diagnosi: cancro alla tiroide.

“Ho appena iniziato a sentirmi molto stanca e avevo un sacco di confusione mentale, ma pensavo fosse solo a causa del lavoro. Poi mio marito ha notato quanto fossi stanca e la mia mancanza di interesse per cose come la palestra, che di solito adoro. Non riuscivo a fare le cose come una volta” – ha raccontato a riguardo i suoi sintomi inizialmente sottovalutati.

“I miei capelli erano diventati stranamente fragili e anche la mia pelle si era seccata. Continuavo a ignorare tutto. Mio marito sapeva che qualcosa non andava e mi ha fatto prenotare un appuntamento dal dottore, che ho cancellato due volte perché avevo troppe cose da fare” – ha proseguito. Alla fine la diagnosi di un tumore alla tiroide che l’ha costretta a subire un trattamento di tiroidectomia, seguita da un trattamento di ablazione con iodio radioattivo a gennaio per rimuovere eventuali resti delle sue ghiandole tiroidee.

Oggi Christina per fortuna sta bene ed è guarita ma da un po’ di tempo ha aperto un blog dove ha lanciato un appello a tutte le persone sull’importanza della diagnosi precoce e sul non sottovalutare cambiamenti del corpo all’apparenza anche banali.