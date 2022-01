Gli esperti del Cts consigliano di indossare le mascherine FFP2, indicate anche in caso di persone con terza dose di vaccino che vengono a contatto con positivi per poter uscire dalla quarantena. Ma quanto proteggono le mascherine FFP2 nel concreto quando si parla di coronavirus e in particolare della variante Omicron?

Fonte foto da Pixabay

In alcuni casi le mascherine FFP2 sono diventate obbligatorie in Italia. E le farmacie che aderiscono dovrebbero metterle in vendita a un prezzo calmierato concordato di 0.75 centesimi.

Si devono usare su aerei e treni a lunga percorrenza, sui mezzi pubblici dove il distanziamento non è possibile, al cinema, a teatro, negli stadi, per i tri-vaccinati che sono venuti a contatto con un positivo, per alcuni insegnanti.

Le mascherine di questo tipo proteggono dalla Covid-19 e dall’ultima variante, la Omicron, che ha sintomi più lievi ma è decisamente più contagiosa. Alcuni studi recenti confermano questa sicurezza.

Il filtro facciale filtra in media il 94% di tutti gli aerosol, con percentuali che vanno dal 92 al 98%. Compresi i virus come il coronavirus che causa Covid-19. Sono mascherine usa e getta, da usare al massimo 8 ore al giorno, composte da più strati e un filtro in polipropilene.

Fonte foto da Pixabay

Quanto proteggono le mascherine FFP2: sono sicure e dovremmo indossarle tutti

Le FFP2 e ancor di più le FFP3 hanno una capacità filtrante decisamente maggiore rispetto alle mascherine chirurgiche che abbiamo usato finora. Queste ultime, infatti, riescono a fermare solo le particelle più grandi di aerosol e proteggono di più gli altri rispetto a chi le indossa.

Fonte foto da Pixabay

Le FFP2, invece, proteggono sia gli altri, sia chi le indossa, soprattutto in luoghi chiusi o affollati dove il rischio di trasmissibilità è molto alto. Ovviamente bisogna indossarle sempre e cambiarle spesso per poter ottenere il massimo della loro efficacia e uscire finalmente dalla pandemia.