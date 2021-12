Gemma Galgani è tornata finalmente molto attivamente sui social. La dama del Trono Over è guarita dal Covid-19, contratto ormai qualche settimana fa. La protagonista indiscussa del programma di Canale 5 ha pubblicato un annuncio sui socia:

Con una foto e qualche parola ha descritto la sua situazione in questo momento: “Sono guarita dal Covid!”, ma la donna ha anche sottolineato quanta paura ha avuto in questo periodo:



Solo pronunciarne il nome ci insinua , ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi.

Anche questa volta, Gemma Galgani, non si perde d’animo e cerca di tirarsi su di morale come può. In questa situazione è riuscita a trovare anche il lato positivo e presto tornerà in studio dalla sua Maria De Filippi.

Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino.

Sotto al post tanti messaggi di sostegno ed incoraggiamento, tra questi spunta anche quello di Simona Ventura che non sapeva che la donna era malata: “non lo sapevo Gemma, ma ti abbraccio forte. Un grande in bocca al lupo per tutto”. Così come sono stati teneri i fan.