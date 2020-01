Silent Retreat Mania, ai Millenials piace meditare Silent Retreat Mania, ai Millenials piace meditare: ecco la nuova tendenza che piace a chi appartiene a questa generazione

Meditare, ai Millenials la pratica per allontanare ansia e stress piace sempre di più, tanto da parlare di Silent Retreat Mania. Effettivamente la meditazione è sempre più consigliata dagli esperti di wellness, per prendersi cura della salute di mente e corpo.

Secondo una recente indagine pubblicata da MarketWatch, il 57% dei Millenials spende 100 dollari al mese per migliorare la propria salute fisica. La pratica che va per la maggiore è il silent retreat, il ritiro interiore, la meditazione. Secondo una ricerca del Global Wellness Insititute pubblicata sul New York Times meditare è in cima alle tendenze dell’ambito benessere del 2020.

Le star meditano da sempre e stanno esportando questa pratica per rilassarsi anche tra noi comuni mortali. Anche perché i benefici sono davvero moltissimi, sia per la mente sia per il corpo: ci permette di ritrovare la pace interiore, ci permette di ritrovare tranquillità e calma, riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, aiuta ad allontanarsi dalla routine di tutti i giorni e anche di aprire la mente.

Andrea Di Terlizzi, fondatore della casa editrice Inner Innovation Project ed esperto di yoga e scienze antiche, spiega: “La salute del corpo, l’equilibrio mentale ed emozionale e anche la nostra armonia interiore dipendono in larga misura dalla capacità di prenderci delle pause dal flusso inarrestabile del rumore, dell’inquinamento, del la tensione e del corre vacuo, tipici della vita moderna”.

E poi aggiunge: “Un breve periodo in mezzo alla natura tuttavia, non può certo ricomporre uno squilibrio profondo e di vecchia data. Ciò che può farlo, invece, è l’esperienza interiore dell’èremos, vale a dire un ritirarsi che implica un sistema completo di rigenerazione e pacificazione della mente. L’eremitaggio, inteso come esperienza di profonda pacificazione del cuore e della mente, è esattamente ciò di cui abbiamo maggior necessità. Attendere un cambiamento sociale e basarsi sulla speranza è poco efficace. Il cambiamento può partire da noi, iniziando dalla chiarezza e dalla forza che sorgono trovando al nostro interno un punto di contatto con energie potenziali che nessuno ci ha mai insegnato a sviluppare”.