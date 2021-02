10 oggetti che non sai a cosa servono anche se li usi tutti i giorni

Lo sai che ci sono almeno 10 oggetti di uso quotidiano, che hai tra le mani probabilmente anche in questo momento, che non solo non sai a cosa servono. Ma che hai sempre utilizzato in maniera non corretta. Non crederai ai tuoi occhi quando leggerai quello che stiamo per svelarti. Anche noi eravamo senza parole.

Fonte Pixabay

Ammettilo, a volte ti sei chiesto a cosa servissero alcuni piccoli dettagli in oggetti comuni che hai in casa, in abiti che indossi o in accessori e strumenti con cui hai a che fare quotidianamente.

E non ti sei mai dato una risposta convincente, perché magari tu li usi in un modo, un altro in un modo differente e così via. Ma in realtà chi ha inventato quei particolari li ha applicati in quella maniera per un motivo fondamentale, che però a noi sfugge.

10 oggetti che non sai a cosa servono

Ecco allora almeno 10 oggetti che hai sempre sott’occhio ma non hai mai capito perché sono stati fatti in quel modo.

1. Scanalatura sul fondo della tazza

Ti sei mai accorto che sul fondo di alcune tazze c’è una piccola fessura? Prova a metterne una a testa in giù controlla. Serve per il lavaggio in lavastoviglie, per evitare ristagni di acqua. Inoltre quando beviamo qualcosa di caldo, permette di far uscire l’aria fredda evitando che si rompa.

2. Bottoni sulle tasche dei jeans

Il termine tecnico è rivetti. Si usano nelle parti del pantalone in denim che potrebbero strapparsi più facilmente quando la persona che li indossa si muove.

Fonte Pixabay

3. Buco sul tappo della penna

Lo sai che serve per evitare che i bambini possano morire soffocati se lo mettono in bocca? Il foro garantisce il passaggio dell’aria.

4. Pon pon dei cappelli

Non sono stati messi lì per un fattore puramente estetico. I marinai francesi, i primi a usarli, sono grati ai pon pon, che impedivano di sbattere la testa e farsi male a causa dei tetti delle navi troppo bassi.

5. Foro nel manico di pentole e padelle

Si può usare per appenderle, ma anche per infilare dentro i mestoli che si usano per mescolare gli ingredienti durante la cottura. Così da non sporcare in giro.

Fonte Pixabay

6. Trattini in rilievo sulla tastiera

La J e la F hanno un tastino in rilievo. Servono per la memoria muscolare, così da scrivere velocemente al pc senza guardare la tastiera.

7. Setole delle scale mobili

Non servono a pulirsi le scarpe. Ma a stare lontani dai pannelli laterali dove i vestiti potrebbero impigliarsi.

8. Freccia vicino al serbatoio sul cruscotto

Ci hai mai fatto caso? La tua auto ti sta dicendo da che lato si trova il tappo per fare benzina.

9. Puntino della fotocamera

Non tutti gli smartphone ce l’hanno: è un microfono!

10. Foro accanto alle serrature

Permette di scaricare l’acqua dalla serratura se la porta si trova fuori.

Ora guarderete quegli oggetti con occhi diversi, non è vero?