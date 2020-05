Bucato: 9 errori che rovinano i panni in lavatrice Ci sono almeno 9 errori comuni che tutti commettiamo quando facciamo il bucato in lavatrice

Fare il bucato in lavatrice ci sembra l’operazione più facile del mondo. Ma non è sempre così. Ci sono almeno 9 errori comuni che tutti commettiamo quando accendiamo questo prezioso elettrodomestico che ci permette di avere ogni giorno panni puliti e profumati.

Se pensate che per fare bene il bucato vi basta mettere i panni in lavatrice insieme al detersivo vi sbagliate di grosso. Bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti per proteggere ogni parte dei capi che abbiamo deciso di lavare all’interno di questo elettrodomestico. Ecco, allora, quali sono gli errori più comuni che possiamo commettere accendendo la lavatrice.

Quanto detersivo usare per la lavatrice

È credenza popolare che serva tanto detergente per pulire meglio. Quanti di voi abbondano credendo di avere così capi più puliti? In realtà state facendo un danno, perché troppo detersivo può rovinare la lavatrice e dare ai capi un pessimo odore. Lo stesso vale per l’uso di ammorbidente: meglio usarne poco, altrimenti in fase di risciacquo i capi potrebbero non esser lavati nel modo giusto.

Candeggina sì o candeggina no?

Può essere pericoloso usarla, per i capi e anche per la salute. Meglio andarci piano.

Temperatura del lavaggio

A quanti gradi impostare la lavatrice? Dipende dal tessuto. Leggete bene le istruzioni riportate sull’etichetta per non sbagliare. Perché alcuni capi ad alte temperature si possono rovinare così tanto da doverli buttare via per sempre. Mentre asciugamani, stracci, tovaglie, lenzuola vanno lavati ad alte temperature anche per disinfettarli con cura.

Scegliere il ciclo di lavaggio

In linea di massima per ogni capo di abbigliamento andrebbe usato il ciclo di lavaggio giusto. Dividete il bucato per colore e anche per tipo di tessuto.

Come togliere le macchie dai vestiti

Non basta mettere i capi macchiati in lavatrice per dire addio a tutte le macchie. Si devono usare degli smacchiatori prima di fare il bucato. Esistono anche degli smacchiatori naturali, come il limone, l’aceto e il bicarbonato di sodio.

Non chiudere le zip

State lavando jeans, pantaloni o giubbotti che hanno la chiusura lampo? Bene, anche voi le lasciate sempre aperte? Male. Mettendo questi capi con la zip aperta in lavatrice potete danneggiare gli altri capi mentre è in funzione. Ricordatevi sempre di chiuderla.

Come si lavano i costumi da bagno?

Non di certo in lavatrice. O meglio, non sempre in lavatrice. Forse è meglio lavarli a mano, visto che tanto vanno lavati praticamente ogni giorno. E solo ogni tanto usare la lavatrice, altrimenti avrete ben presto costumi che hanno perso la loro elasticità.

Come pulire la lavatrice

Non si devono pulire solo i vestiti. Ogni tanto sarebbe bene lavare anche la lavatrice: ci sono in commercio dei prodotti adatti da usare a carico vuoto, ma possiamo usare anche l’aceto.

Non usare l’anticalcare

Lo consigliano tutti, per garantire lunga vita alla lavatrice e lavaggi semplicemente perfetti.