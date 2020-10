Come eliminare le farfalline in dispensa: trucchi di pulizia e consigli ideali

Consigli utili su come eliminare le farfalline in dispensa e non rovinare il nostro cibo

Come eliminare le farfalline in dispensa? A sentirle chiamare farfalline sembrano quasi carine ma in realtà si tratta di camole o tarme della farina. Questi insetti si riproducono all’interno di pasta, farina e cereali e hanno un’azione infestante all’interno delle nostre dispense.

Quando aprite uno sportello della vostra cucina e vi accorgete che iniziano a svolazzare delle farfalline, è il momento di fare le pulizie straordinarie. Non basta far fuori la farfallina incriminata, purtroppo se ne vedete una significa che ci sono centinaia di uova e larve nei pacchi del vostro cibo.

Le farfalline non sono correlate alla pulizia della cucina, si possono trovare anche nelle cucine più pulite. A volte dipende dalla temperatura e dall’umidità che ci sono in casa, altre volte dalla qualità delle farine.

Paradossalmente, sono più frequenti nelle farine artigianali e di qualità… le farfalline hanno gusti raffinati!

Come eliminare le farfalline in dispensa: disinfestare la cucina

Le farfalline della dispensa purtroppo sono infestanti, ciò vuol dire che se non pulite tutto alla perfezione continuerete a trovarle nei vostri cereali.

Le tarme del cibo depositano le uova nei pacchi di farina o di pasta e le potete notare perchè formano una ragnatela lanosa che si vede anche muovendo un po’ il pacchetto. Se ci sono le uova è molto probabile che ci siano anche le larve e le tarme adulte.

In questi casi la prima cosa da fare è buttare tutti i pacchi aperti di cibo e controllare benissimo quelli chiusi. Se vi accorgete che c’è qualche buchino o la ragnatela lanosa, significa che dentro ci sono uova e larve. Buttate via tutto, purtroppo non ci sono alternative.

Svuotate del tutto la dispensa e togliete ogni cosa. Passate l’aspirapolvere su tutta la superficie e in particolare negli angoli. Lavate tutto con acqua e aceto e strofinate con una spugnetta. Sciacquate bene e poi passate di nuovo acqua e aceto e fate riposare per almeno 10 minuti. Lavate un’ultima volta e poi asciugate bene tutto.

Come allontanare le farfalline nella dispensa con rimedi naturali

L’unico modo per prevenire le tarme del cibo è igienizzare periodicamente la dispensa. Se vi accorgete che le trovate spesso, lavate la dispensa ogni settimana con acqua e aceto.

Alcuni ingredienti agiscono da rimedi naturali contro le farfalline del cibo, sono repellenti e aiutano a tenerle lontane.

Potete mettere in dispensa una ciotolina con dentro dei chiodi di garofano, oppure foglie di alloro o anche aceto o bicarbonato. Si possono utilizzare anche gli oli essenziali ma hanno un odore molto forte e possono dare fastidio.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay