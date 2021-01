Come pulire con la coca cola: trucchi geniali per eliminare incrostazioni e cattivi odori

Come pulire con la coca cola? Consigli e trucchi e il motivo per cui funziona così bene

Come pulire con la coca cola? Quali sono i trucchi per sfruttarla nelle pulizie domestiche? La coca cola è una delle bevande più amate e consumate al mondo. La adorano i bambini, ma anche gli adulti, e nelle occasioni speciali non manca mai sul tavolo.

La coca cola si può usare per i lavori domestici? La risposta è si, la bevanda che ci piace tanto ha una formulazione segreta, ma ha proprietà simili a diversi detersivi. Se vogliamo restare in ambito domestico, diciamo che la coca cola ha proprietà simili a quelle dell’aceto di vino bianco.

Ciò vuol dire che è in grado di pulire e sciogliere il grasso e le incrostazioni e che può essere davvero utile quando ci sono delle macchie difficili.

Com’è fatta la coca cola?

La coca cola fu inventata da un farmacista americano che voleva creare un rimedio per il mal di testa e la stanchezza. La formula della Coca-Cola è segreta, ma gli ingredienti sono noti, quindi è possibile capire perchè è così buona e perché pulisce così bene.

La coca cola è ricchissima di zucchero e di caffeina ma contiene anche acido fosforico con la concentrazione di 325 mg/l- Il ph della coca cola è di circa 2.4, a metà tra dell’acido gastrico e l’aceto di vino.

L’alta concentrazione di acido fosforico rende la coca cola perfetta per i lavori domestici, ha un forte potere sgrassante e riesce a sciogliere ogni macchia.

Consigli su come pulire con la coca cola

La coca cola si può usare per pulire lo scarico del bagno o del lavandino. Versate una bottiglia di coca cola, fate riposare per un’ora e poi fate correre un po’ d’acqua. Lo scarico tornerà come nuovo.

Pentole bruciate e teglie incrostate si possono pulire con la coca cola, versatela all’interno del vostro oggetto da pulire e aggiungete un po’ di detersivo per i piatti e di acqua calda. Fate riposare 5 – 10 minuti e poi sciacquate e lavate con il sapone. Sarà di nuovo come appena acquistata.

Potete usare la coca cola anche per eliminare le macchie difficili, quelle che con i metodi classici tendono a non andare via. Con la coca cola potete liberarvi delle macchie di unto e di sangue, dei residui di tinte per capelli e inchiostro e anche le macchie di grasso.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay