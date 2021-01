Come pulire e igienizzare correttamente una chitarra, dalle corde all’interno: i trucchi

Come pulire una chitarra? Quali sono i passaggi per pulirla bene senza però rischiare di rovinarla? La chitarra è uno strumento musicale amatissimo e molto bello, ma anche delicato, che va usato con attenzione.

La chitarra è realizzata con materiali pregiati e durevoli ma va anche utilizzata con cura, per evitare che l’umidità o l’aria secca dei caloriferi possa rovinarla.

Un altro aspetto importante è controllare spesso che non ci siano crepe, fessure del legno, graffi e tagli profondi e ogni danno che possa comprometterne la struttura.

Se avete bisogno di riparazioni o consigli su cosa fare in caso di crepe, evitate le soluzioni fai da te perchè rischiate di rendere la vostra chitarra inutilizzabile.

La chitarra deve essere bella ma soprattutto integra, così che possa emettere i suoni in modo perfetto.

Come pulire una chitarra acustica

Le chitarre acustiche sono realizzate in legno e sono quindi delicate e sensibili al calore, al freddo, all’umidità e all’aria troppo secca.

Per prendersi cura della chitarra è di fondamentale importanza seguire le indicazioni del produttore, come tenerle in casa e anche come pulirle.

In linea di massima potete pulirle usando i prodotti specifici per le chitarre, avendo cura di controllare il tipo di materiale. Il legno va nutrito, non si deve mai graffiare o trattare con detergenti aggressivi, per evitare di danneggiarlo.

Per pulire le corde, allentatele, e poi usate un panno in microfibra o la lana d’acciaio, passandola seguendo le venature della tastiera.

L’interno della chitarra potete pulirlo con un panno antistatico per rimuovere tutta la polvere, ma se la tenete bene non serviranno interventi importanti.

Consigli per pulire una chitarra elettrica

La chitarra elettrica si pulisce più facilmente perché non ci sono fessure. È però importante usare prodotti delicati e specifici, per evitare che il colore possa scolorire. Il finish di queste chitarre è molto delicato e ogni macchia o graffio si vede subito.

Anche in questo caso vi consigliamo di seguire le indicazioni del produttore per la cura e la pulizia. Evitate di usare i panni di cotone che avete in casa perché potrebbero graffiare la superficie della chitarra.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay