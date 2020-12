Come pulire e sostituire i filtri dell’asciugatrice: trucchi e ogni quanto bisogna farlo

Consigli utili su come pulire e sostituire i filtri dell'asciugatrice per mantenerla in ottime condizioni

Scopriamo insieme come pulire e sostituire i filtri dell’asciugatrice, una piccola accortezza che serve a mantenere efficiente il nostro prezioso elettrodomestico. L’asciugatrice, esattamente come la lavatrice, non necessita di grandi manutenzioni, ma solo di una pulizia frequente, per evitare che si blocchi o si rompa.

I filtri dell’asciugatrice sono una delle parti più importanti di questo elettrodomestico e vanno puliti regolarmente e sostituiti quando è necessario. Se i filtri sono sporchi o intasati, l’aria fatica a passare e quindi i capi non si asciugano bene.

Il primo segnale per capire che l’asciugatrice ha bisogno di un po’ di manutenzione è il nostro bucato. Controllate sempre che sia perfettamente asciutto e morbido, che non sia umido o bagnato, perché in questo caso vuol dire che qualcosa non sta funzionando bene.

Vediamo insieme come pulire e sostituire i filtri dell’asciugatrice.

Come pulire i filtri dell’asciugatrice

I filtri dell’asciugatrice regolarmente, in genere è sufficiente una volta a settimana, ma dipende anche da quanto la usate. In estate magari non serve proprio pulirli. In inverno se fate tanti lavaggi a settimana, potreste anche controllare i filtri ogni giorno, dopo ogni ciclo, per evitare brutte sorprese.

Spegnete l’asciugatrice e staccatela dalla corrente, estraete il filtro dal suo vano ed eliminate tutta la lanugine e i residui a vista. Una volta fatto questo potete procedere con la pulizia usando un pennellino morbido, sia da un lato che dall’altro, per eliminare tutti i fili incastrati nella maglia del filtro.

Ogni 10 – 15 giorni potete lavare il filtro. Mettere il vostro filtro in una bacinella con acqua e aceto bianco e poi spazzolatelo con uno spazzolino con le setola morbide. Fate asciugate bene e poi mettetelo di nuovo nel vano dell’asciugatrice.

Il filtro è normale che si sporchi e si intasi, è fatto proprio per bloccare la lanugine, cioè tutti i residui che vengono fuori dai maglioni e un po’ da tutto il bucato. Il filtro evita che questi residui entrino nel meccanismo interno dell’elettrodomestico e lo rompano.

Come sostituire i filtri

Come sostituire i filtri dell’asciugatrice? È facilissimo, basta solo appuntarsi marca e modello della propria asciugatrice e comprare i filtri di ricambio corrispondenti, originali o anche compatibili se ci sono.

Aprite il vano del filtro, estraetelo e sostituite quello vecchio con quello nuovo. Fate attenzione a posizionarlo nel modo corretto. Chiudete il vano e avete finito!

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay