Come pulire i dischi in vinile senza rovinarli: prodotti utili e trucchi da seguire

Consigli utili su come pulire i dischi in vinile ed evitare che si depositi la polvere

Come pulire i dischi in vinile? Quali sono i trucchi per averli perfettamente puliti senza però rischiare di danneggiarli? I dischi in vinile sono tornati alla ribalta, sia quelli vintage da ascoltare e riascoltare dopo tanti anni, che i dischi nuovi che gli artisti scelgono di incidere anche in vinile.

I dischi in vinile sono delicati e vanno puliti con estrema attenzione, ogni piccolo graffio e ogni disattenzione potrebbero essere fatali. Rovinare una o più brani e interrompere il piacere di ascoltare un bel disco in poltrone, estraniandosi da tutto il resto.

Come pulire i dischi in vinile: consigli utili

I dischi in vinile un tempo si lavavano con acqua e sapone, una procedura che oggi è decisamente più rara. Vi consigliamo una pulizia così risolutiva solo per i dischi molto vecchi e sporchi, ad esempio quelli comprati ai mercatini o nei rigattieri.

La normale pulizia dei vinili si può fare con un panno antistatico che cattura e trattiene la polvere. Passatelo delicatamente, senza fare forza e senza strofinare.

Vi consigliamo di pulire i dischi con il panno antistatico ogni volta che li utilizzate o li prendete in mano. Estraete i dischi dalla custodia e passate il panno prima di metterli nel giradischi. Poi passatelo di nuovo prima di conservare il disco, in modo da minimizzare la l’accumulo della polvere.

Un altro rimedio utile sono le spazzole per i vinili, uno strumento tecnologico realizzato in fibra di carbonio che, con una sola passata, permette di eliminare tutta la polvere. Li trovate nei negozi di musica e strumenti musicali più forniti, sia quelli fisici che quelli online.

Come conservare i dischi in vinile

Se i dischi in vinile sono ben conservati e protetti è difficile che accumulino molta polvere. Vi consigliamo di pulirli e spolverarli con il panno ogni volta che li utilizzate e di metterli sempre nella loro custodia.

I dischi potreste tenerli chiusi in una scatola oppure dentro una vetrina chiusa, in modo che non possano impolverarsi. Cercate di non lasciare i dischi nel giradischi perché solitamente sono aperti e quindi sono soggetti alla polvere.

Prevenire è meglio che curare, questo vale sempre… anche per la polvere e i dischi in vinile.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay