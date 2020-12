Come pulire i libri polverosi senza strapparli o rovinarli: tutti i trucchi

Consigli, trucchi e suggerimenti su come pulire i libri polverosi senza danneggiarli

Vediamo insieme come pulire i libri polverosi, come eliminare tutta la sporcizia senza rischiare di rovinarli. I libri sono dei fedeli compagni di vita, ci tengono compagnia in silenzio e sono sempre pronti a donarci le parole giuste quando ne abbiamo bisogno.

I libri sistemati nella libreria tendono ad accumulare la polvere e se non si puliscono con una certa regolarità possono anche rovinarsi.

La polvere non danneggia i libri, ma bisogna eliminarla prima che diventi troppa e che vada a insinuarsi tra le pagine. Questo succede soprattutto se i libri non sono ben chiusi e stretti tra loro.

Quando pulite i libri munitevi di tempo e di pazienza, non si può fare velocemente e con veemenza perché non dobbiamo rischiare di strappare le pagine o fare le pieghe.

Come pulire i libri polverosi in modo semplice

I libri polverosi si possono pulire facilmente e in poche mosse, servono solo tempo, pazienza e un pochino di spazio. Svuotate la libreria a blocchi e mettete i libri su un tavolo ricoperto con i fogli di giornale. Poi create un’altra zona pulita, in cui mettere i libri man mano che li pulite.

Prendete i libri, uno per uno, e passate un panno antistatico o in microfibra, per eliminare tutta la polvere la sporcizia.

Questi panni intrappolano la polvere e quindi è meglio averne 4 – 5 a disposizione in modo da usarli e poi lavarli tutti insieme. I panni è bene che siano asciutti ma se preferite potete anche usarli umidi e ben strizzati.

Spolverate i libri e poi passate uno spazzolino morbido o un pennello tra le pagine, per eliminare gli eventuali residui di polvere. Seguite sempre il verso delle pagine e siate delicati.

Procedete così, libro dopo libro, e completate tutta la vostra libreria. Una volta che i libri sono tutti puliti, pulite a fondo la libreria, eliminate la polvere e lavate tutta la superficie con acqua e sapone di Marsiglia.

Quando la libreria sarà perfettamente asciutta potete di nuovo tutti i libri.

Ogni quanto tempo si devono pulire i libri?

I libri vanno puliti una volta ogni 3 – 6 mesi, dipende un po’ dalle vostre esigenze, da quanta polvere si accumula e da quanti libri avete. Non serve una pulizia frequente ma quando decidete di farla, è importante farla bene e con cura.

Se avete dei libri particolarmente preziosi, costosi, rari o antichi, vi consigliamo di metterli in una vetrina chiusa oppure in un cassetto. Per evitare che sole e polvere possano rovinarli.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay