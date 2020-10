Consigli utili su come pulire i peluche e farli tornare come nuovi

Come pulire i peluche? Che siano dei bambini o degli adulti i peluche vanno sempre puliti. È un tipo di giocattolo che accumula molta polvere e che quindi necessita di qualche attenzione extra. I peluche sono bellissimi, soffici e morbidi, sono un giocattolo molto amato e dato che sono caldi, i bambini amano portarli a letto quando vanno a dormire.

I peluche però sono fatti con un materiale sintetico e “peloso” che trattiene la polvere che si accumula tra le fibre e fa anche perdere brillantezza. I peluche si dovrebbero lavare e igienizzare almeno una volta ogni due mesi se li usano i bambini, ogni 3 – 4 mesi se invece si utilizzano come soprammobili.

Scopriamo insieme come pulire i peluche senza rischiare di rovinarli, come asciugarli correttamente ed evitare che si formi la muffa.

Come pulire i peluche: lavaggio classico

I peluche classici si possono lavare a mano oppure in lavatrice. Se usate la lavatrice potete fare un lavaggio delicato con sapone e ammorbidente e con una temperatura massima di 30°C. La centrifuga non dovete usarla perché potrebbe compromettere la morfologia e i ricami del peluche.

Se i vostri peluche sono particolarmente delicati potete lavarli a mano. Vi basterà mettere il pupazzo in una vaschetta e aggiungere l’acqua tiepida e il sapone liquido. Se volete potete aggiungere l’ammorbidente, ma usatene poco perché altrimenti vi verrà difficile risciacquare bene il peluche. Lasciate il peluche in ammollo per 20 minuti e poi sciacquatelo con cura.

I peluche potete stenderli al sole e appenderli con le mollette da bucato. Se sono delicati o non volete rischiare di sformarli, potete appoggiarli su uno stendino e girarli ogni ora in modo che si asciughino in modo uniforme.

In inverno potete stendere i peluche al sole, in estate meglio metterli all’ombra per non rischiare di farli scolorire.

Come pulire i peluche a secco

Se i vostri peluche contengono carillon, ingranaggi e dispositivi elettronici, potete optare per un lavaggio a secco. Prendete un sacchetto per surgelare un po’ più grande del vostro peluche e mettete dentro tre cucchiai di bicarbonato. Chiudete il sacchetto e agitatelo bene: come si fa a Natale con il pandoro! Lasciate agire per 15 – 20 minuti.

Togliete il peluche dalla busta e spazzolatelo con una spazzola a setole morbide per togliere i residui di bicarbonato. Passate l’aspirapolvere sul peluche per togliere i residui e poi stendetelo all’aria aperta per qualche minuto.

