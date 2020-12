Come pulire i personaggi del presepe ed eliminare tutta la polvere, passo per passo

Consigli su come pulire i personaggi del presepe, eliminare la polvere e farli tornare come nuovi

Come pulire i personaggi del presepe? Quali sono i trucchi per igienizzarle senza rovinarle o farle scolorire? Il presepe è un rito che si rinnova tutti gli anni e che fa sempre piacere realizzare in casa, soprattutto se ci sono bambini o se si è molto devoti.

Il presepe si può fare in tanti modi diversi, da quelli più elaborati a quelli più minimal, passando per quelli creativi e quelli di design. La pulizia del presepe cambia un po’ in base al materiale con cui sono fatti i vari personaggi che si devono pulire.

I personaggi in plastica o in legno sono i più resistenti, così come quelli di ceramica o vetro. Se però avete realizzato voi qualcosa di fatto in casa oppure avete statuine antiche o fatte in resina o in cartapesta serve la massima attenzione.

Come pulire i personaggi del presepe in plastica, ceramica o legno

I personaggi del presepe realizzati in plastica, ceramica o legno sono abbastanza resistenti e generalmente resistono bene ai lavaggi con acqua e sapone.

Le statuette in plastica e ceramica le potete mettere in una vaschetta e lavarle con acqua e sapone. Poi le massaggiate con una spugnetta morbida e le sciacquate sotto l’acqua corrente.

Evitate sgrassatori e detersivi aggressivi, potete utilizzare un sapone neutro, il detersivo per i piatti oppure il sapone di Marsiglia.

Le statuine in legno potete lavarle sempre con acqua e sapone, ma cercate di essere veloci e di non bagnarli troppo. Il legno assorbe l’acqua e rischiate che resti umido e che si rovinino i colori.

Come pulire le statuine in vetro e cristallo

Le statuine del presepe in vetro e cristallo si lavano con acqua e sapone, ma bisogna stare attenti per evitare che si rompano. In questo caso vi consigliamo di lavare i personaggi uno per volta, li pulite con una spugna morbida e poi li sciacquate.

Man mano che pulite le statuine, poggiatele su un panno in microfibra e fatele asciugare.

Come pulire i personaggi in terracotta

I personaggi del presepe in terracotta, dipinti a mano o fatti in modo artigianali sono più delicati e con acqua e sapone rischiate di compromettere il colore e le decorazioni.

In questo caso potete utilizzare una bomboletta di aria compromessa per la tastiera del pc, oppure un aspirapolvere con beccuccio piccolo.

Potete strofinarli con un panno antistatico o un panno in microfibra. Se sono molto sporchi potete usare un panno umido e ben strizzato, lavare le statuine e poi asciugarle tamponando con un panno asciutto.

