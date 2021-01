Come pulire il camoscio senza rovinarlo: tutti i trucchi e i consigli

Come pulire il camoscio? Consigli utili e dritte per lavarlo senza rovinarlo

Come pulire il camoscio? Quali sono i trucchi per non rovinarlo e mantenerlo sempre in buone condizioni? Il camoscio è un materiale molto delicato. Non si può lavare spesso e in alcuni casi si deve portare in smacchiatoria.

Abiti e accessori in camoscio sono belli e alla moda e quest’anno sono tra i trend di stagione. Non sono però come un paio di jeans che si possono indossare sempre e che con un lavaggio tornano come nuovi. Purtroppo il camoscio si rovina molto facilmente.

Come prendersi cura del camoscio

I capi in camoscio vanno sempre conservati a parte e devono stare chiusi dentro un sacchetto di cotone o una scatola. Nel caso di camicie, pantaloni o gilet vi consigliamo di metterli nelle grucce portabiancheria che si usano per il cambio di stagione.

In questo modo saranno al sicuro e non si sporcheranno. Nel caso di scarpe, borse o piccoli accessori, metteteli in una scatola di cartone chiusa.

I capi in camoscio vanno protetti dalla polvere, dall’acqua (e quindi anche dalla pioggia) e dalle macchie. Se vi accorgete che ci sono delle macchie, pulitele subito e spazzolate la zona con un pennello o uno spazzolino.

Il camoscio va pulito dopo ogni utilizzo, soprattutto se sono scarpe, borse o giacche che sono capi a contatto con l’esterno. Basterà passare un panno in microfibra per eliminare polvere, fuligine, forfora e residui di vario tipo.

Come pulire il camoscio

Il camoscio si può pulire abbastanza facilmente ma è necessario controllare qual è il modo migliore. Leggete sempre le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta, dove troverete scritto come si può lavare il vostro capo.

Seguite le regole alla lettera perché il camoscio è delicato e anche molto fragile.

Se nelle indicazioni c’è scritto che va lavato a secco, portatelo in lavanderia e lasciate che se ne occupino dei professionisti. In caso di macchie potete mettere sopra il borotalco e lasciarlo agire per 30 minuti, dopo di che vi basterà spazzolare bene la superficie.

Se invece volete lavare il camoscio perché fa cattivo odore, lavatelo a mano e con acqua fredda e usate un sapone liquido neutro e delicato. Non fate ammollo e cercate di essere veloci.

Se il vostro camoscio appare spento, sbiadito o brutto potete trattarlo con la camoscina. Sprizzate il prodotto e lasciatelo agire per qualche minuto e poi strofinate con una spazzola.

