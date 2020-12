Come pulire il corallo senza farlo opacizzare: trucchi e prodotti naturali da utilizzare

Come pulire il corallo? Trucchi e segreti per mantenerlo sempre brillante e perfetto

Come pulire il corallo? Quali sono I trucchi per non farlo opacizzare? Il corallo è un materiale organico, è prezioso e bellissimo, ma anche molto costoso.

I gioielli di corallo sono esclusivi e molto belli, per evitare di danneggiare la natura sarebbe meglio acquistare gioielli vintage, da restaurare o a cui fare una manutenzione attenta e costante.

Il corallo viene usato per realizzare gioielli e oggetti preziosi, esattamente come le perle, è molto delicato e si rovina e opacizza se ne facciamo un uso poco attento. I gioielli in corallo vanno sempre trattati con la massima cura.

Come prendersi cura del corallo

Il corallo tende a rovinarsi un po’ con il passare del tempo, diventa opaco e poco brillante e perde parte della sua naturale bellezza. Il corallo è fatto di materiale organico che, a contatto con la nostra pelle, può rovinarsi.

Dobbiamo stare attenti a non fare entrare in contatto il corallo con il sudore. Se vi accorgete che la giornata è troppo calda, lasciate il corallo a casa e indossate altro. Invece se lo avete già addosso, toglietelo e conservatelo in borsa.

Massima attenzione a non far entrare in contatto il corallo con profumi, lacche e creme. Mai fare la doccia con indosso il corallo ne, tanto meno, andarci al mare, in piscina, in sauna o alle terme.

Le sostanze chimiche fanno opacizzare il corallo e possono anche danneggiarlo.

Come pulire il corallo

La pulizia del corallo andrebbe fatta in casa solo ogni tanto, non si possono usare i soliti rimedi naturali perché sarebbero troppo aggressivi.

L’unica cosa che possiamo consigliarvi è di mettere l’acqua in una bacinella e aggiungere qualche goccia di detersivo per piatti o di sapone neutro per le mani.

Mescolate tutto e immergete il vostro gioiello, lasciatelo riposare per 30 minuti e poi sciacquatelo. Asciugate il corallo con un panno asciutto e poi indossatelo.

Per lucidare il corallo potete usare qualche goccia di olio extravergine di oliva da mettere su un panno in microfibra. Passate il panno sul corallo con delicatezza e senza premere troppo.

Per una pulizia approfondita e per lucidare il corallo in modo professionale e duraturo vi consigliamo di rivolgervi al vostro gioielliere di fiducia.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay