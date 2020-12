Come pulire il rame: prodotti naturali da usare, rimedi, trucchi e consigli

Come pulire il rame? Rimedi naturali e trucchi per lucidarlo e igienizzarlo

Come pulire il rame? Il rame è uno dei metalli più antichi, è stato scoperto dall’uomo millenni fa ed è comunemente usato per creare oggettistica per la casa, pentole e accessori da cucina.

Il rame è un metallo delicato che necessità di cura e una pulizia regolare. È molto importante prevenire la formazione di verderame, cioè quella patina verdastra che oltre ad essere brutta è anche tossica.

Il rame si può pulire con i rimedi naturali, con ingredienti che si trovano comunemente nelle nostre case come bicarbonato, aceto e ammoniaca. Il rame va pulito molto spesso, sia che lo usiate per cucinare, che solo da esposizione, bisogna evitare che si rovini troppo.

Come pulire il rame con i rimedi naturali

Il rame si pulisce facilmente con i rimedi naturali e in pochi minuti tornerà splendente e luminoso, come appena acquistato.

Per pulire il rame si può utilizzare un composto a base di bicarbonato e detersivo per piatti. Mescolate questi due ingredienti e usateli per lucidare e pulire i vostri oggetti. Strofinate bene e con cura, insistendo nelle zone molto scure. Evitate le spugne abrasive o le retine per le pentole: il rame sarebbe bene con graffiarlo.

Un altro rimedio, che è forse il più famoso, è mescolare aceto o succo di limone con sale e acqua. Prendete una ciotolina e mettete acqua e sale, poi aggiungete l’aceto o il succo di limone e mescolate.

Immergete una spugnetta o un panno in microfibra e lucidate bene la superficie del vostro rame. Dopo di che potete scegliere se completare il lavaggio con acqua e sapone per piatti, e ve lo consigliamo se si tratta di pentole o stoviglie.

Rimedi per pulire il rame

Il rame si può pulire anche con altri tipi di rimedi naturali che possono entrare il gioco se la pulizia classica non è stata sufficiente. Mescolate in una ciotolina farina, sale fino e aceto bianco, amalgamate tutto e poi strofinate questo composto sul rame, lasciate agire per almeno 15 minuti e poi sciacquate con abbondante acqua tiepida.

L’ultimo rimedio è anche il più costoso e si fa mescolando il carbonato di calcio con l’olio di oliva. Dovete creare una sorta di “cremina” da spalmare sul rame. Lasciate agire 15 minuti e poi sciacquate.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay