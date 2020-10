Come pulire il thermos e usarlo alla perfezione durante l’inverno: tutti i trucchi

Vediamo insieme come pulire il thermos e usarlo senza rischi. Il thermos e la borraccia sono comodi e ci permettono di portare con noi l’acqua, o altre bevande calde, senza inquinare e senza sprecare plastica. Questi contenitori però vanno puliti bene, anche se dentro mettiamo della semplice acqua, perché il rischio che si formino funghi e muffe è molto elevato.

Il thermos in particolare, permette di conservare liquidi e cibi, sia caldi che freddi. Il fatto che poi restano chiusi dentro per diverse ore, aumenta la formazione di microrganismi.

I thermos in cui si mettono cibo o bevande, di solito, si puliscono sempre con acqua e sapone perché si vedono le tracce di sporco. Con l’acqua è la stessa identica cosa, la pulizia deve essere la stessa, anche se non si vedono tracce di sporcizia.

Come pulire il thermos: il lavaggio con acqua e sapone

Il thermos si può lavare a mano semplicemente con acqua e sapone per piatti. Potete utilizzare il sapone che vi piace di più e una spugnetta leggermente abrasiva per pulire a fondo tutta la superficie. Cercate di utilizzare l’acqua calda o tiepida che è più efficace per le macchie di unto.

Il thermos andrebbe lavato prima possibile, l’ambiente chiuso che si crea all’interno fa sviluppare cattivi odori. Se non potete lavarlo, magari limitatevi a sciacquarlo con l’acqua corrente.

Una volta tornati a casa, lavate bene il thermos in ogni sua parte e poi fatelo asciugare, smontato in ogni sua parte. Non ricomponetelo subito perché altrimenti al suo interno si creerà umidità.

Pulire il thermos con bicarbonato, sale e aceto

Pulire il thermos con acqua e sapone è la scelta migliore, solo che certe volte nonostante una pulizia perfetta, rimane un cattivo odore. In questi casi è consigliabile fare un lavaggio extra usando bicarbonato, sale o aceto. Potete usare questi prodotti singolarmente o combinandoli insieme.

Le combinazioni che vi suggeriamo sono: acqua, aceto e sale; acqua e bicarbonato o acqua e sale grosso e infine acqua, aceto e bicarbonato. Preparate un composto pastoso e lasciatelo agire dentro il thermos per qualche ora.

Dopo di che, sciacquate bene il thermos ed eliminate tutti i residui. Lavatelo un’ultima volta con acqua e sapone e fatelo asciugare. Vedrete che con questo metodo il vostro thermos e la vostra borraccia saranno sempre puliti alla perfezione.

