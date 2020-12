Come pulire la ciotola del cane e ogni quanto farlo: tutti i consigli e i trucchi

Qualche consiglio su come pulire la ciotola del cane, come lavarla e tenerla pulita

Come pulire la ciotola del cane? Quali sono i metodi migliori per mantenerla pulita se ben igienizzata? La ciotola del cane, che sia quella per il cibo o per l’acqua, va pulita tutti i giorni. Come noi laviamo i piatti e i bicchieri in cui mangiamo, anche le ciotole di cani e gatti devono essere pulite.

La pulizia giornaliera delle ciotole evita che gli animali mangino o bevano polvere, residui di capelli e peli. Una pulizia regolare previene anche la proliferazione batterica del cibo avanzato o incrostato nei bordi che resta nella ciotola.

Come pulire la ciotola del cane: consigli utili

Vediamo insieme alcuni consigli per pulire la ciotola del cane in modo veloce ed efficace. Le ciotole del cane sono disponibili in vari materiali, come plastica, ceramica e acciaio. È importante che siano integre e di buona qualità, al pari dei piatti in cui mangiamo noi.

Le ciotole vanno lavate ogni giorno, sia quelle per il cibo che quelle per l’acqua. Potete usare una spugnetta abrasiva da cucina, da dedicare ovviamente solo alle ciotole del nostro amico a quattro zampe.

Lavate le ciotole con acqua e sapone per piatti, pulitele bene con una spugnetta abrasiva in modo da eliminare eventuali residui. È importante che non restino residui e incrostazioni.

La ciotola dei croccantini potete lavarla e sciacquarla e velocemente. La ciotola dell’umido, sia cibo pronto in scatolette che quello fatto in casa, va pulita prima possibile. Quando il cagnolino finisce di mangiare, prendete la sua ciotola e lavatela con cura.

La stessa cosa si deve fare anche per la ciotola dell’acqua, non basta sciacquarla e cambiare l’acqua. La ciotola va lavata bene per eliminare i residui di calcare, impurità e i residui di polvere.

Come mantenere pulita la ciotola del cane

Quali sono i trucchetti per mantenere pulita la ciotola del cane? Innanzitutto fate sempre attenzione a quella dell’umido, abituate il cane a consumare il suo pasto, e poi togliete la ciotola. Cosi eviterete che fido mangi il cibo quando è già vecchio, e anche che si incrosti nella ciotola.

Per proteggere le ciotole potete metterle su un apposito supporto invece che sul pavimento, in questo modo saranno meno soggette alla polvere e alla sporcizia.

